Защищенные производственные площадки: Германия и Украина создают новое совместное предприятие для производства НРК

Германия и Украина создают еще одно совместное предприятие для производства наземных роботизированных комплексов ( НРК). Производство развернут на территории ФРГ, а готовую технику будут поставлять украинским военным. О создании нового предприятия объявили во вторник, 17 ноября, во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе.

Об этом заявил федеральный министр обороны Германии Борис Писториус во время открытия 37-го заседания Контактной группы в штаб-квартире НАТО. Его слова передает корреспондент Укринформа. Министр подтвердил, что речь идет о расширении германо-украинского сотрудничества в оборонно-промышленной сфере.

Совместное производство

Писториус подчеркнул, что сотрудничество двух стран в сфере оборонной промышленности становится все более взаимовыгодным. По его словам, Украина обладает уникальным боевым опытом, а ее оборонные предприятия демонстрируют эффективность и инновационность.

"В частности, мы создаем еще одно немецко-украинское совместное предприятие для производства в Германии беспилотных наземных машин для Украины", – заявил глава немецкого оборонного ведомства.

Он также пояснил, что объединение возможностей двух стран позволяет сочетать производственные мощности Германии с украинскими технологическими разработками и опытом их применения непосредственно на поле боя.

Оборонное партнерство

Отдельно министр обратил внимание на возможности защищенных производственных площадок в Германии и масштабирование производства. Украинские инновации и обратная связь от военных, по его словам, будут дополнять эти возможности.

"Защищенные производственные площадки и возможности масштабирования производства в Германии дополняются украинскими инновациями и обратной связью. Именно поэтому мы последовательно расширяем сотрудничество между предприятиями оборонной промышленности", – подчеркнул Писториус.

Он подчеркнул, что Украина уже давно является для Германии не только получателем военной помощи, но и важным партнером в сфере безопасности. По словам министра, обе страны выигрывают от украинского опыта и технологий.

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