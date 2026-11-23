"Ни при каких обстоятельствах": Ле Пен выступила против вступления Украины в ЕС и отказалась называть Путина военным преступником

Французский политик Марин Ле Пен, претендующая на пост президента Франции и в настоящее время лидирующая в опросах общественного мнения в преддверии выборов 2027 года, категорически выступила против вступления Украины в Европейский Союз. Она также отказалась называть российского диктатора Владимира Путина военным преступником, объяснив это тем, что подобные заявления, по ее мнению, противоречат стремлению к миру.

Об этом лидер французских ультраправых заявила в интервью индийской медиаплатформе India Global Review (IGR). Подобную позицию по отношению к Украине и войне Ле Пен озвучивает уже не впервые.

"Я категорически считаю, что Украина не должна вступать в ЕС. Будущее Украины ни при каких обстоятельствах не предполагает членства в Европейском Союзе", – сказала политик.

По словам Ле Пен, в понедельник она встретилась с послом Украины и заверила его в своей поддержке украинского государства и народа.

Что Ле Пен сказала о НАТО и войне

Возможность вступления Украины в НАТО французская политик также не поддержала. В то же время она отметила, что этот вопрос должен решаться во время мирных переговоров.

"Я думаю, что все это будет предметом переговоров в рамках мирного процесса, которые сейчас продолжаются и, похоже, пока не слишком продвигаются", – сказала она.

В то же время Ле Пен предложила Франции провести масштабную мирную конференцию. Войну она назвала убийственной и возложила ответственность за ее начало на Россию, подчеркнув, что Украина стала ее жертвой.

Отдельно ведущий спросил Ле Пен, считает ли она российского диктатора Владимира Путина военным преступником. Однако политик избежала прямого ответа.

"Такие громкие заявления на самом деле смешны и противоречат необходимости мира. Не взаимными оскорблениями мы находим средства для достижения мира", – заявила она.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Марин Ле Пен подтвердила, что в случае избрания президентом Франция прекратит финансовую помощь Украине. Свое решение она объяснила сложным положением государственных финансов, заявив, что страна больше не может позволить себе такую поддержку.

В то же время политик заверила, что Париж выполнит уже взятые на себя обязательства, в частности связанные с европейским кредитом для Украины на 90 млрд евро. По ее словам, Франция и дальше будет передавать Киеву оборудование и гуманитарную помощь, а также активизирует дипломатическую поддержку.

Также мы писали, что политик отклонила приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить Киев. Она объяснила, что во время президентской кампании решила отказаться от всех зарубежных поездок независимо от их направления.