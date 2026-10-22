"С учетом реалий на земле": в Кремле сделали заявление о переговорах с США по Украине

Москва ведет диалог с США по Украине с позиции учета "изменившихся реалий на земле". В то же время, по оценкам Института изучения войны (ISW), территориальные успехи российских войск значительно меньше, чем утверждает российский диктатор Владимир Путин.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Информацию опубликовал российский Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

"Россия ведет диалог с США по Украине с позиции полного учета изменившихся реалий на земле", – сказал Рябков.

Таким образом, в Москве подчеркивают необходимость учитывать ситуацию, сложившуюся на фронте, при обсуждении возможного урегулирования войны. В то же время российская сторона не привела в этом заявлении конкретных подробностей о ходе переговоров или возможных договоренностях с Вашингтоном.

Заявления российского руководства о масштабном продвижении оккупационных войск не соответствуют данным аналитиков.

16 октября Владимир Путин утверждал, что с начала 2026 года российская армия якобы захватила около 6500 кв. км украинской территории и 310 населенных пунктов. Вместе с тем ISW оценивает территориальные приобретения оккупантов за этот период примерно в 100 кв. км и 69 населенных пунктов.

С 1 сентября российские войска понесли чистые территориальные потери в 122 кв. км. Это существенно противоречит заявлениям российского военного командования о масштабном наступлении на различных участках фронта.

В то время как в ISW считают, что преувеличение военных успехов является частью информационной стратегии Кремля. Москва пытается создать впечатление неизбежного продвижения российской армии, чтобы усилить давление на Украину и ее западных партнеров и склонить их к принятию российских условий переговоров.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует готовности идти на уступки ради завершения войны против Украины, несмотря на усилия президента США Дональда Трампа договориться о мире. В то же время Кремль использует перспективу масштабных экономических соглашений с Вашингтоном, чтобы продвигать собственные интересы.