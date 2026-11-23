"С украинской армией НАТО станет сильнее": Зеленский назвал лучшую гарантию безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полноправное членство Украины в НАТО стало бы самой эффективной гарантией безопасности после завершения войны. По его мнению, вступление в Альянс обеспечило бы более надежную защиту, чем отдельные договоренности по аналогии со статьей 5 Североатлантического договора.

Об этом глава государства заявил во время выступления перед немецким парламентом в рамках 72-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине, сообщает Интерфакс-Украина. Зеленский призвал партнеров рассмотреть непосредственное вступление Украины в Альянс как альтернативу другим механизмам обеспечения безопасности.

Зеленский объяснил преимущества вступления Украины в НАТО

Во время своего выступления президент обратил внимание на обсуждение будущих гарантий безопасности для Украины. В частности, он поставил под сомнение целесообразность создания отдельного механизма защиты, подобного статье 5 НАТО, вместо полноценного членства страны в Альянсе.

"Если уже звучит вполне нормально, что одним из ключевых условий мирной жизни после этой войны являются надежные гарантии безопасности для Украины – то, что некоторые сейчас называют гарантиями по аналогии со статьей 5, – то почему бы не сказать вслух то, о чем думают так много людей?" – заявил Зеленский.

По его словам, принятие Украины в НАТО могло бы стать не только более надежным, но и экономически более выгодным решением для стран-партнеров. Президент подчеркнул, что такой подход позволил бы обеспечить реальную защиту без необходимости создавать альтернативные механизмы безопасности.

"Разве не эффективнее было бы просто принять Украину в НАТО? Разве это не было бы лучше для всех нас, дешевле в реализации и надежнее, когда речь идет о реальной защите безопасности?" – спросил глава государства.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина уже фактически интегрирована в западную систему сотрудничества в сфере безопасности. Государство разделяет общие с партнерами ценности, использует оборонные возможности и участвует в планировании будущего взаимодействия.

"НАТО – это ответ. А с сильной украинской армией НАТО, несомненно, станет сильнее", – подчеркнул президент.

Президент Украины Владимир Зеленский. Источник: Telegram/Володимир Зеленський

Какими должны быть гарантии безопасности для Украины

Отдельно глава государства обратил внимание на необходимость четких и понятных обязательств союзников в случае повторной российской агрессии. По его словам, Украина должна знать, какие именно страны готовы прийти на помощь и какие конкретные меры они будут принимать.

Зеленский подчеркнул, что будущие гарантии безопасности должны быть действенными. Речь идет о механизме, который обеспечит долгосрочную стабильность и защиту государства.

Напомним, Зеленский заявил, что Россия не отреагировала ни на одно из украинских предложений по снижению интенсивности боевых действий. Во время выступления на Парламентской ассамблее НАТО в Берлине он призвал союзников усилить поддержку Украины и укрепить ее противовоздушную оборону накануне зимы.

Как писал OBOZ.UA, президент Украины подтвердил уничтожение российского корвета "Меркурий" и боевого вертолета Ка-27 у берегов Ливии. Для проведения спецоперации Силы обороны и СБУ задействовали семь морских дронов украинского производства.