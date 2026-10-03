"Его цель – оккупация всей Украины": Зеленский напомнил слова Путина о распаде СССР. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что последние высказывания российского диктатора Владимира Путина о якобы отсутствии у Украины государственности свидетельствуют о гораздо более широких целях Кремля в войне. Глава государства подчеркнул, что Путин стремится не только захватить отдельные территории, но и оккупировать всю Украину и в конечном итоге восстановить российское влияние времен Советского Союза.

Об этом Зеленский заявил во время Хельсинкского форума по безопасности, комментируя слова Путина, которые тот озвучил 1 октября на заседании клуба "Валдай". Украинский президент отметил, что это заявление российского лидера является важным сигналом для мира, в частности для США и европейских стран, которые до сих пор могут недооценивать цели Кремля.

В этом заключается слабость мира

Зеленский отреагировал на заявление Путина о якобы отсутствии у Украины собственной государственности и самостоятельности. По словам украинского президента, диктатор на этот раз говорил об этом особенно уверенно, а отсутствие надлежащей реакции на такие заявления он назвал проявлением слабости мира.

"Я думаю, Путин просто так решил сказать, что Украина не является государством и не является самостоятельным государством, поэтому о чем, якобы, может идти речь, если другие страны "воюют украинцами против России". Он иногда дает такие сигналы. Но вчера он был очень уверен в этом послании. Никто это послание не останавливает, к сожалению. И в этом заключается слабость мира", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Путин использует подобные заявления не впервые, однако на этот раз, по его мнению, особенно четко продемонстрировал свое отношение к Украине и возможному завершению войны.

При чем здесь распад СССР

В этом контексте Зеленский напомнил о заявлении Путина 2005 года. Тогда глава Кремля назвал распад Советского Союза "величайшей геополитической катастрофой" XX века.

Зеленский считает, что уже тогда Путин фактически обозначил свои главные геополитические цели. Он обратил внимание на то, что российский лидер назвал трагедией именно распад СССР, а не другие масштабные события и катастрофы XX века.

"Еще в 2005 году лидер Кремля сказал, что величайшая трагедия XX века – это распад Советского Союза. Еще в 2005 году он дал геополитический ответ на свои главные цели. Обратите внимание, он не назвал Первую мировую войну трагедией XX века. Он не признал Вторую мировую войну такой трагедией. Я не говорю о других войнах, которые были: он мог упомянуть и Афганистан и т. д. Чернобыль – страшная трагедия, безусловно. То есть Путин не назвал ничего из того, что было связано с человеком. Но он упомянул распад Советского Союза как главный коллапс 20-го века. И поэтому, очевидно, понятна его цель – вернуть СССР", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, именно этим можно объяснить и нынешние заявления Путина об Украине.

"Его цель – не Восток Украины, его цель – оккупация всего нашего государства"

Зеленский подчеркнул, что российские цели не ограничиваются Донбассом или другими отдельными регионами Украины.

"Его цель – не Восток Украины, его цель – не Донбасс, его цель – оккупация всего нашего государства", – сказал президент.

Он также заявил, что даже если Путин и хочет закончить войну, то ценой возвращения России того влияния, которым Москва обладала во времена СССР.

"То есть возвращение Украины, оккупация Казахстана. Влияние в Беларуси у него тотальное, но я думаю, что он хочет все это обратно. И поэтому такие риски и с странами Балтии, и влияние на страны, с которыми у РФ есть границы", – подчеркнул Зеленский

Зеленский призвал мир отказаться от скептицизма

Украинский президент назвал заявление Путина еще одним свидетельством его отношения к войне и ее завершению.

По мнению Зеленского, мир должен внимательнее относиться к таким заявлениям Кремля и учитывать их при оценке реальных целей России. Он призвал западные страны отказаться от скептицизма в отношении масштабов российских планов и четко осознавать риски, которые они создают.

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