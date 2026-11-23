"Вероятно, этой войны не было бы": Мерц назвал ошибкой отказ Украине в членстве в НАТО в 2008 году. Видео

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что отказ союзников поддержать вступление Украины в НАТО в 2008 году был ошибкой. Об этом он сказал 23 ноября во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Альянса Марком Рютте в Берлине.

По словам Мерца, если бы Украина тогда получила возможность стать членом НАТО, полномасштабной войны, вероятно, удалось бы избежать.

Канцлер Германии напомнил о саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, во время которого союзники не поддержали американское предложение о принятии Украины в Альянс.

"Сегодня мы все, по крайней мере оглядываясь назад, видим, какой ошибкой было не поддержать американское предложение 2008 года на саммите НАТО в Бухаресте о принятии Украины в НАТО. Если бы она стала членом НАТО, этой войны, вероятно, можно было бы избежать", – заявил Мерц.

Его слова прозвучали на фоне предложения президента Франции Эмманюэля Макрона вновь поднять вопрос о членстве Украины в НАТО.

Гарантии безопасности

После саммита "коалиции желающих" в Берлине Макрон заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО стоит вновь обсудить, учитывая максималистские требования России.

Мерц назвал позицию французского президента логичной. Он пояснил, что она отвечает потребности Украины в гарантиях безопасности, которые союзники планируют обеспечить после завершения войны.

В частности, речь идет о возможности предоставить Украине гарантии, подобные тем, которые предусматривает статья 5 Североатлантического договора. Она определяет принцип коллективной обороны стран Альянса.

По словам Мерца, такие гарантии безопасности будут очень близки к полноценному членству в НАТО.

"Честно говоря, я не могу представить будущее Украины без таких гарантий безопасности, которые ей крайне необходимы. И это гарантии безопасности не только для Украины, но и для всех нас", – подчеркнул канцлер Германии.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как Рютте отреагировал на идею России о возвращении НАТО к границам 1997 года.