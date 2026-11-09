"Евросолидарность" призвала ВР принять Антикоррупционную стратегию и законы из списка "Качка-Кос"

Фракция "Европейская солидарность" требует включить в повестку дня парламента Антикоррупционную стратегию и законопроекты из списка "Качка-Кос", которые игнорирует монобольшинство.

Об этом сопредседатели фракции заявили после заседания Согласительного совета.

"На этой неделе Европейская комиссия приняла и обнародовала очередной отчет о политике расширения, анализ выполнения домашнего задания всеми странами-кандидатами. И несмотря на дипломатическую ремарку о том, что Украина движется по пути евроинтеграции, дальше очень много критики, которую признают даже в кабинетах власти. Речь идет и о замедлении реформ, и о проблемах с антикоррупционными органами, которые каждый раз испытывают на себе давление, и о невыполнении правительством и парламентом части своих обязательств. Хотя все эти законопроекты "Европейская солидарность" давно зарегистрировала", – говорит сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

"И вот сегодня, в воскресенье, на Согласительном совете мы с Артуром Герасимовым требуем поставить в следующую повестку дня не лабуду, не наркотики и легализацию каннабиса, а те законопроекты, которые будут двигать нас к Европейскому Союзу", – говорит Геращенко.

"Прежде всего, мы требуем от так называемого монобольшинства поставить законопроекты, касающиеся Антикоррупционной стратегии и борьбы с коррупцией. Наконец вспомнить о "Карфагене" и не прятать голову в песок, как страусы. Во-вторых, в повестке должны быть законопроекты из плана "Качка-Кос". Перезагрузка ГБР, реформа Службы безопасности Украины, реформа Офиса Генерального прокурора, конкурсный отбор и Генпрокурора, и прокуроров. И это должны быть не законопроекты, которые работают как фиговый листок и ничего не меняют в реальной жизни. А должны быть те законопроекты, которые будут поддержаны всем залом и принесут реальные изменения в этой сфере", – говорит сопредседатель фракции Артур Герасимов.

"Именно такие требования нашей команды мы озвучили на Согласительном совете. Как и то, что парламент должен занять проактивную позицию в вопросах экономики, бюджета, где должны быть уважение и внимание к армии, а не сидеть и выжидать, пока с Банковой спустят очередные указания. Антикоррупционная стратегия с обязательным декларированием советников Офиса президента, которые живут на неизвестные средства и фактически управляют страной, должна быть немедленно принята. И это будут наши жесткие требования", – сказала Ирина Геращенко.