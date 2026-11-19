Европу будут представлять пять стран, ЕС и НАТО: стало известно, где и когда могут состояться первые четырехсторонние переговоры

Следующие мирные переговоры уже в четырехстороннем формате – Украина, США, Россия и Европа – должны состояться в какой-нибудь нейтральной стране, возможно, в Объединенных Арабских Эмиратах. Европейских делегатов будет целых семеро (пять государств + НАТО и ЕС).

Об этом по итогам встречи Коалиции желающих в Берлине (ФРГ) сообщили украинский президент Владимир Зеленский и немецкий канцлер Фридрих Мерц. Они выступили на пресс-конференции, которую транслировал YouTube-канал ОП.

Зеленский отметил, что европейскую сторону будут представлять Германия, Франция, Великобритания, Италия, Польша. Присоединятся и представители Европейского союза и Североатлантического альянса.

"Америка полностью понимает, почему необходимо сильное и скоординированное участие Европы в переговорах", – написал президент в Telegram.

"Мы еще сегодня отдельно поговорим с американскими представителями о том, когда и с какой повесткой состоится следующая встреча. И уже должна быть четырехсторонняя встреча: Украина, Европа, Америка и Россия. Мы очень на это рассчитываем. Повестка встречи должна быть совместно проработана и утверждена всеми нами – и Украиной, и Европой, и Америкой", – добавил глава государства.

Он подчеркнул важность того, чтобы Москва занималась не потерей времени, а предметной работой.

"Это очень важно для нас, потому что гибнут люди, наши украинцы. И не хотелось бы, чтобы РФ затягивала все это до зимы. Нужно давление. Европа готова к новым санкциям, готова к новым шагам в поддержку Украины, украинского народа. Важно, чтобы Соединенные Штаты Америки влияли на Россию", – призвал Зеленский.

Канцлер Германии Мерц во время пресс-конференции заявил, что следующий раунд переговоров должен состояться в ближайшее время.

"Это может быть, например, в ОАЭ, чтобы представить нашу общую европейскую позицию", – сказал он.

По словам политика, для встречи ищут нейтральное место и надеются на готовность Кремля присоединиться к диалогу.

Совместная пресс-конференция... Источник: пресс-служба ОП Украины Развернуть

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