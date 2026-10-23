Европарламент призвал ЕС развернуть военную операцию в Черном море: о чем идет речь

Европейский парламент призвал Евросоюз рассмотреть возможность развертывания военно-морской операции в Черном море после новых смертоносных атак на гражданские торговые суда. Евродепутаты возложили на Россию ответственность за удары по кораблям и обострение ситуации с безопасностью в регионе.

Соответствующую резолюцию приняли 22 октября 432 голосами "за". Об этом сообщает Европейский парламент.

В резолюции подчеркивается, что свобода судоходства и морская безопасность важны для защиты восточного фланга НАТО, Черноморского региона и дельты Дуная. На самом деле действия России свидетельствуют о систематической эскалации, в частности из-за атак на гражданское судоходство.

Парламентарии также призвали НАТО рассмотреть возможность создания отдельной инициативы для Черного моря на основе предыдущих обсуждений проекта "Black Sea Sentry". Отдельно они подчеркнули необходимость более тесного сотрудничества между Болгарией, Румынией и Турцией.

Европарламент призвал страны ЕС в сотрудничестве с НАТО помочь Румынии и Болгарии усовершенствовать системы раннего обнаружения и отслеживания вражеских беспилотников, которые представляют угрозу для судоходства в Черном море.

Кроме того, евродепутаты выступили за скорейший запуск инициативы ЕС по созданию центра морской безопасности в Черном море. Он должен способствовать защите морской инфраструктуры, повышению безопасности судоходства и сохранению морской среды.

В документе также предлагают использовать неосвоенные средства инструмента SAFE для помощи Румынии и Болгарии в противодействии угрозам безопасности. Будущий долгосрочный бюджет ЕС, по мнению парламентариев, должен предусматривать достаточное финансирование обороны и безопасности Черноморского региона.

Отдельное внимание уделили защите подводных кабелей связи, линий электропередачи и проектов цифровой инфраструктуры. Для этого евродепутаты призвали усилить морское наблюдение, региональную координацию и механизмы оперативного реагирования.

Парламентарии приветствовали оперативную работу морских спасательных служб, пограничной полиции Румынии и Болгарии, а также торговых судов, которые помогали пострадавшим кораблям.

В то же время они выразили недовольство реакцией болгарского правительства на российские угрозы и призвали Софию перейти от дипломатических заявлений к конкретным действиям. В частности, Болгарию призвали прекратить затягивание участия в инициативе НАТО Air Defence Capabilities Against Lower-level Air Threats, направленной на противодействие воздушным угрозам на малых высотах.

За резолюцию проголосовали 432 депутата, 52 выступили против, еще 88 воздержались.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия несет полную ответственность за атаки на гражданские суда в Черном море, в результате которых за последние сутки погибли как минимум восемь человек. Российская агрессия превращает акваторию в опасную для судоходства зону и приводит к совершению преступлений, убивая моряков торгового флота.