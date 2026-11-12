Европарламент признал действия РФ в отношении украинских детей геноцидом: принята новая резолюция

Европарламент проголосовал за резолюцию "Украинские дети, которых насильно депортировали в Рсию или которые живут на территориях Украины, оккупированных Россией".

Об этом сообщила заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк, которая находится с рабочим визитом в Европарламенте.

"За" резолюцию проголосовали 536 евродепутатов. "Против" – 8, воздержались "37".

"Приветствую решение Европарламента. Благодарю евродепутатов за особое внимание к преступлениям России, связанным с принудительной депортацией, милитаризацией, изменением идентичности украинских детей, а также к необходимости усилить санкционное давление на рф, чтобы вернуть украинских детей и остановить нарушения их прав", – подчеркнула Елена Кондратюк.

По словам вице-спикера, главное в новой резолюции Европарламента – изменение подхода к преступлениям России против украинских детей.

"В центре внимания теперь не только депортированные дети, но и 1,6 миллиона украинских детей, которые остаются под оккупацией. Европарламент требует прекратить их принудительную русификацию, индоктринацию и милитаризацию, обеспечить право на украинское образование и возможность безопасного выезда", – подчеркнула Елена Кондратюк.

Кроме того, Европарламент заявляет, что действия России в отношении украинских детей соответствуют юридическому определению геноцида, и призывает государства ЕС официально признать их таковыми.

"Предлагается распространить санкции на всю систему организации и обеспечения этих преступлений. Речь идет не только о должностных лицах, но и о государственных корпорациях, в частности "Газпроме" и "Роснефти", причастных к финансированию перемещения и перевоспитания украинских детей, с конкретным перечнем категорий лиц, которые должны попасть под санкции", – подчеркнула Олена Кондратюк.

Как отметила вице-спикер, Европарламент также отдельно подчеркнул, что возвращение украинских детей не может быть предметом политического торга или территориальных уступок во время мирных переговоров.

Заместитель председателя Верховной Рады Олена Кондратюк также подробнее обрисовала содержание резолюции, которая охватывает вопросы возвращения депортированных детей, защиты детей под оккупацией, международных санкций, уголовной ответственности и помощи после возвращения.

1. Европарламент заявляет, что действия России в отношении украинских детей соответствуют юридическому определению геноцида, и призывает государства ЕС официально признать их таковыми.

2. Европарламент требует от России немедленно вернуть всех депортированных и принудительно перемещенных детей. В частности:

Предоставить полную информацию о местонахождении, состоянии здоровья и правовом статусе каждого ребенка.

Обеспечить доступ международных организаций, в частности МККК, ЮНИСЕФ и ООН.

Отменить незаконные усыновления, изменения гражданства и персональных данных детей.

Закрыть российские онлайн-каталоги, через которые украинских детей предлагают для усыновления.

3. Отдельный большой блок посвящен примерно 1,6 млн украинских детей, которые остаются на оккупированных территориях.

Европарламент требует прекратить принудительную русификацию, военно-патриотическое воспитание, обучение детей обращению с оружием и боевыми дронами, привлечение к российским военным структурам.

Также требует обеспечить обучение на украинском языке, включая дистанционное образование, и безопасный добровольный выезд детей вместе с семьями на подконтрольную Украине территорию.

4. Европарламент призывает расширить санкции на всю систему преступлений против детей – не только против должностных лиц, организующих депортацию, но и против всей сети причастных: образовательных учреждений, детских лагерей, транспортных операторов, организаций по усыновлению, молодежных структур и других участников.

Отдельно призывает ввести санкции против "Газпрома", "Роснефти" и причастных дочерних компаний, которые, по данным Йельского университета, финансировали или обеспечивали перемещение и перевоспитание украинских детей.

Также предлагает усилить международную координацию санкционных списков.

5. Европарламент поддерживает ордера МУС на арест Путина и Львовой-Беловой, но подчеркивает, что ответственность должна распространяться на всю цепочку исполнителей.

Призывает государства ЕС применять универсальную юрисдикцию для расследования и преследования должностных лиц среднего и низшего звена, а также укреплять сотрудничество Европола, Евроюста и украинских органов в сборе доказательств.

6. Европарламент предлагает усилить международные механизмы поиска и возвращения детей:

Активизировать работу Международной коалиции за возвращение украинских детей.

Поддержать цифровую базу данных для розыска пропавших детей.

Назначить специальных парламентских докладчиков и обеспечить посольское патронирование для постоянного внимания к судьбе пропавших и депортированных детей.

Обязать Еврокомиссию отчитаться перед Европарламентом о выполнении договоренностей Международной коалиции.

Призвать Венгрию (единственную страну ЕС, не присоединившуюся к Коалиции) присоединиться к Коалиции.

7. Европарламент приветствует решение Еврокомиссии мобилизовать дополнительные 50 млн евро на систему защиты детей в Украине.

Призывает обеспечить долгосрочную помощь детям после возвращения: психологическую, медицинскую, образовательную, юридическую, восстановление документов и семейные формы воспитания.

Отдельно предусматривает поддержку общественных и правозащитных организаций, которые занимаются поиском детей, документированием преступлений и их возвращением.

8. Европарламент подчеркивает: возвращение украинских детей не может быть предметом торга, условием территориальных уступок, обмена пленными или других политических договоренностей.

Права детей и ответственность за преступления против них должны быть центральными вопросами любых переговоров о мире.