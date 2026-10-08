Блог | Европа стала игрушкой великих держав, или О новом мировом беспорядке

Карл Габсбург о новом мировом хаосе и судьбе Европы...

Речь Почетного президента Панъевропейского движения Австрии (главы Дома Габсбургов-Лотарингов) Карла Габсбурга на юбилейном конгрессе в Вене, где он четко обозначил современные геополитические вызовы.

Его тезисы подчеркивают, что спустя 100 лет после первого конгресса 1926 года Европа вновь стоит перед экзистенциальным выбором между субъектностью и ролью пассивного наблюдателя.

Из выступления:

"Международный порядок – или, скорее, беспорядок – именно сейчас формируется заново. Решающий вопрос заключается в том, будем ли мы, европейцы, участвовать в его построении, или нас, как пассивных попутчиков и игрушку в руках великих держав, унесет в неопределенное будущее. Этот вопрос стоял еще на первом Панъевропейском конгрессе 1926 года, и даже 100 лет спустя он остается актуальным.

Панъевропейская концепция носит явно геополитический характер и предусматривает общую европейскую внешнюю политику и политику безопасности.

Наряду с "осью зла" – Москвой, Тегераном, Пхеньяном и Пекином – теперь и наши союзники из США нападают на порядок, основанный на правилах. Но Европе нужен этот порядок, то есть верховенство права на международном уровне, поскольку только оно делает возможной нашу свободу.

Однако свобода требует и ответственности. Свободным может быть только тот человек, который также берет на себя ответственность – за себя, свою семью, за других людей. И еще: свобода в Европе означает также и мир. Там, где действует Европа, царит мир, там, где действует "ось зла", идет война.

Европа, ЕС, все мы должны наконец взять на себя ответственность за нашу свободу, нашу внешнюю политику, нашу безопасность и наш мир.

Альтернативой "оси зла" является свободная Европа!"