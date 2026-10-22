Европа ищет переговорщика с Путиным по Украине: в Politico назвали главного кандидата

В Европе все больше осознают, что для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным о мирном соглашении для Украины может понадобиться отдельный представитель. Среди возможных кандидатов – президент Финляндии Александр Стубб, который поддерживает хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом пишет Politico. В то же время среди дипломатов и чиновников ЕС нет единого мнения о том, кому поручить эту важную роль.

Кто может представлять Европу на переговорах

Президент Чехии Петр Павел считает, что Евросоюзу нужно определить одного или нескольких представителей, уполномоченных вести переговоры от имени Европы. По его словам, Путин не воспринимает ЕС как авторитет: он не хочет разговаривать с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, не общается с верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас и прекратил диалог с другими европейскими лидерами, в частности с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Павел подчеркнул, что таким представителем не обязательно должен быть чиновник ЕС или НАТО. Переговоры от имени Европы могут вести и лидеры отдельных стран, если получат соответствующие полномочия.

Среди возможных кандидатов – фон дер Ляйен, которая ранее вела прямые торговые переговоры с Трампом, президент Европейского совета Антониу Кошта, чей офис наладил канал связи с Кремлем, и Каллас, представляющая внешнеполитические интересы Европы.

В то же время один из дипломатов ЕС, беседовавший с Politico на условиях анонимности, заметил, что переговоры с Путиным и Трампом не будут проходить по привычным для Евросоюза правилам.

"Мы не можем прийти втроем или вчетвером, и каждый будет говорить от имени ЕС. Выбор того, кто будет представлять Евросоюз, будет зависеть от того, кто принесет наибольшую пользу, а не от личной борьбы за власть или чьих-то нарциссических амбиций", – отметил собеседник издания.

Почему среди кандидатов выделяют Стубба

В пользу президента Финляндии Александра Стубба говорят два фактора: его хорошие отношения с Дональдом Трампом и многолетний опыт Финляндии во взаимодействии с Россией. Страны имеют общую границу протяженностью 1300 км, а в прошлом между ними происходили войны.

Один из дипломатов ЕС отметил, что Финляндия хорошо знает Россию и традиционно поддерживает с ней диалог. По его словам, это дает финской стороне лучшее понимание того, что необходимо для обеспечения безопасности в таких условиях.

Другой собеседник Politico назвал Стубба единственным, кто на данный момент проявил инициативу и продемонстрировал высокий уровень политического лидерства. Он считает, что президент Финляндии мог бы представлять Европу на предстоящем саммите мира.

Во вторник Стубб находился в Осло вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и спецпосланником США Стивом Уиткоффом. Встреча состоялась накануне запланированной поездки американского представителя в Россию, где он должен был встретиться с Путиным.

В переговорах в Осло также участвовал Бьорн Зайберт – главный помощник председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Он участвовал в заседаниях советников по национальной безопасности в рамках "Коалиции желающих", которая поддерживает Украину.

В ЕС настаивают на совместном представительстве

Европейские дипломаты подчеркивают, что в переговорах должен участвовать весь Евросоюз, а не только несколько самых влиятельных государств – Германия, Франция и Великобритания.

Один из собеседников Politico считает, что еще на этапе подготовки к переговорам нужно привлечь Бьорна Зайберта и Педру Лурти – главного помощника Антониу Кошты. В то же время все страны-члены ЕС должны получать надлежащую информацию о ходе обсуждений.

По словам другого дипломата, во время саммита в Брюсселе на прошлой неделе европейские лидеры спросили Кошту, не настало ли время поговорить с Путиным. Тот ответил, что пока не планирует такого контакта.

Однако собеседник издания считает, что Коште стоит начать диалог с российским диктатором, если ЕС хочет играть роль в переговорах. По его мнению, отсутствие контактов играет на руку противникам Европы.

Этот дипломат также считает Кошту потенциально лучшим посредником, чем фон дер Ляйен или Каллас, поскольку он производит впечатление более беспристрастной фигуры.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во время переговоров в Осло украинская делегация представила новые предложения по прекращению войны. По данным Reuters, переговоры были конструктивными, а их участники добились значительного прогресса. Стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, ее послевоенное восстановление и будущую архитектуру безопасности в Европе.

21 октября спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Переговоры длились около трех часов. По сообщениям российских СМИ, Уиткофф назвал предыдущие переговоры в Осло продуктивными и заявил о некотором прогрессе в мирном процессе. Он также привез в Россию документы с изложением подходов к урегулированию войны.