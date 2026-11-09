Европа спрашивает: что такое "Карфоген?" Порошенко требует срочно вызвать силовиков в Раду для отчета

Петр Порошенко призвал срочно вызвать для отчета руководителей правоохранительных органов, ставших фигурантами резонансного расследования НАБУ и САП "Карфаген". Он также подчеркнул, что отсутствие реформ в сфере верховенства права блокирует членство Украины в Европейском Союзе, что подтвердил последний Отчет о расширении Европейской Комиссии.

Об этом Порошенко заявил во время выступления в Верховной Раде

"Уже полчаса парламент должен был голосовать за необходимые европейские законы. Уже полчаса Верховная Рада, высший законодательный и контрольный орган государства, должна была заслушивать то, что шокировало всех украинцев, всю Европу, весь мир – дело "Карфагена", – сказал Порошенко.

"Я вернулся вместе с коллегами из Брюсселя. Был принят эпохальный Enlargement Report. Мне кажется, что их было принято два: один для всего мира, а другой – для руководства государства и парламента. Для всего мира было отмечено: Украина не зафиксировала, в отличие от Черногории, Албании и даже Молдовы, дату завершения переговоров о закрытии кластеров и вступлении. Единственная из четырех. Нет, руководство государства этого не видит", – констатирует Порошенко.

"Украина не выполнила план реформ, в отличие от трех государств. Перед Украиной пока не красный, а желтый свет. Но от нас с вами и от правительства зависит, чтобы мы не остановили движение в Европу", – отмечает Порошенко.

"В Европе нам всем задают вопрос: можете объяснить, что такое "Карфаген"? Это уже не коррупция, это уже не кража денег, это сращивание государственной власти с бандитами. Это переход правоохранительных органов на сторону бандитизма. Это убийство и увечье мирных и независимых граждан не только Путиным, но и правоохранительными органами государства", – возмутился лидер оппозиции.

"Я хочу поддержать лидеров фракций, которые сегодня требовали начать этот день с заслушивания руководителей правоохранительных органов, задействованных в "Карфагене". Их немедленного отстранения, чтобы они не могли влиять на ход расследования. И я шокирован, когда прихожу в парламент и вижу – ничего не происходит", – сказал Петр Порошенко.