Блог | Европа под прицелом ГРУ: пора закрывать не только границы

С 1 декабря Эстония закрывает все пункты пропуска на границе с Россией – об этом объявил министр иностранных дел Маргус Цахкна.

Поводом стала попытка диверсии. В ночь на 14 ноября восемь человек проникли на территорию завода Threod Systems в Виймси под Таллинном, чтобы разбить окна и залить внутрь горючую жидкость.

Охрана вовремя их остановила, никто не пострадал. Все восемь задержаны, и все они жители Латвии: четверо граждан и четверо так называемых неграждан. Служба внутренней безопасности КАПО установила, что диверсию заказала российская военная разведка ГРУ, а Цахкна заявил, что располагает убедительными доказательствами этого.

Цель выбрали не случайно. Threod Systems производит разведывательные и ударные дроны, которые воюют в Украине, в частности EOS C с вертикальным взлетом, которые наши подразделения используют для разведки и корректировки огня. Россия уже даже не скрывает, что охотится на европейские заводы, помогающие Украине.

И это не первый случай: ранее в Эстонии задерживали подозреваемых в попытке поджога завода Milrem Robotics.

Эстония не стала ждать, пока что-нибудь сгорит, и не стала искать "диалога". Страна с населением чуть больше миллиона человек просто закрыла двери. Цахкна объяснил, что это сократит возможности России проводить враждебные операции в Эстонии и поможет бороться с обходом санкций.

Теперь главный вопрос – что дальше. Одна эстонская граница проблему не решит, потому что ГРУ просто будет искать другие пути.

Поэтому следующие шаги должны сделать другие. Финляндия, Латвия и Литва уже получили от Таллинна информацию об атаке, и было бы логично, если бы они поддержали Эстонию.

Но еще важнее, чтобы Европа наконец приняла общее решение по визам для россиян. Ведь пока одни закрывают границы, Греция и Испания годами остаются среди лидеров по выдаче шенгенских виз гражданам России. Через одни двери закрывают, а через другие пропускают.

Отдельно Европе стоит позаботиться о защите своих оборонных предприятий. Если ГРУ уже охотится на них, то охрана заводов должна стать вопросом национальной безопасности каждой страны, а не только частным делом компаний.

Эстония показала, как должно реагировать государство, подвергшееся атаке. Теперь очередь за остальной Европой.