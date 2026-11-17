Блог | Европа бьет по российской нефти там, где не достают украинские дроны

Евросоюз ввел новые санкции против России. На этот раз под ограничения попали Московский, Омский, Киришский, Хабаровский, Саратовский, Орский, Ильский и Новошахтинский НПЗ, а также "Газпром нефтехим Салават", "ТАИФ-НК" и ННК-Ойл.

Отдельный удар по финансам, ведь в списке 47 российских банков и платежный сервис "ЮMoney".

Символично, что в списке оказались те же заводы, которые в последнее время регулярно "посещают" украинские дроны. Кириши горели 9 ноября, а 11 ноября Силы обороны атаковали Омский НПЗ. Кстати, с мощностью около 22 млн тонн нефти в год он является крупнейшим в России. Теперь к огню добавляются еще и санкции.

Что это даст в краткосрочной перспективе? Важнее всего то, что России станет значительно труднее восстанавливать то, что мы уничтожаем. Современные установки нефтепереработки требуют западного оборудования, запчастей и сервиса. Раньше Москва покупала их через посредников. А теперь каждая компания, которая будет работать с этими заводами, рискует сама оказаться под санкциями. То есть каждый наш удар будет обходиться России дороже, а ремонт будет длиться дольше.

Санкции против банков и "ЮMoney" усложнят расчеты за импорт, включая компоненты, которые идут на производство оружия через третьи страны.

А теперь о долгосрочной перспективе. Если Россия не сможет вовремя ремонтировать свои НПЗ, ее нефтепереработка будет постепенно деградировать. Это означает дефицит топлива внутри страны, потерю доходов от экспорта нефтепродуктов и меньше денег в бюджете на войну. Банковские санкции будут действовать так же медленно, но неотвратимо, выталкивая Россию в серые схемы, которые дороже, медленнее и рискованнее.

Интересно и другое. Эти санкции появились именно тогда, когда посланцы Трампа Уиткофф и Кушнер предлагают прямо противоположное. Еще в сентябре они предлагали Киеву и европейцам возобновить продажу российского газа в Европу, в частности через украинские трубы, как часть мирного соглашения. А в Вашингтоне искренне рассчитывают, что дороговизна энергии рано или поздно заставит европейских избирателей самим попросить дешевого российского газа. То есть пока Америка предлагает Кремлю экономические пряники, Брюссель демонстративно движется в противоположном направлении.

И это, пожалуй, самый важный политический сигнал этого пакета.

Но будем честны. Санкции не остановят ракеты уже завтра. Россия годами училась обходить их через Китай, Индию, Турцию и Эмираты, и именно там решается, насколько эффективными будут новые ограничения. К тому же санкции ЕС нужно продлевать единогласно каждые полгода, так что одна страна может их заблокировать. Без вторичных санкций против посредников и без жесткой борьбы с теневым флотом часть этих решений останется на бумаге.

Поэтому санкции – это хорошо. Но санкции + дроны работают лучше. Дроны разрушают, а санкции мешают восстановить. И чем дольше будет продолжаться эта пара, тем ближе тот момент, когда России просто не за что и не на чем будет воевать.