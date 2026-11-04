Еврокомиссия готовит более осторожную дорожную карту переговоров о вступлении Украины в ЕС – Politico

Европейская комиссия готовит более осторожный план переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, определяя ограниченные цели для продвижения реформ до 2027 года. В то же время в документе не будет указана конкретная дата завершения переговоров или вступления Украины в блок.

Брюссель призывает Киев ускорить реформы в сфере верховенства права, несмотря на сложности, вызванные полномасштабной войной. Об этом говорится в документе Еврокомиссии, который получило издание POLITICO.

Украина может предварительно завершить переговоры по семи направлениям

В дорожной карте, которая является частью пакета мер по расширению ЕС, определены семь направлений политики, по которым Украина могла бы предварительно завершить переговоры в 2027 году. В то же время в документе подчеркивается, что Киеву еще предстоит проделать значительный объем работы до вступления в Евросоюз, а проведение необходимых реформ в условиях войны остается сложной задачей.

Отдельно Брюссель призывает Украину "срочно и значительно ускорить темпы реформ в области верховенства права". Ключевые требования в этой сфере необходимо выполнить в первой половине 2027 года, чтобы предварительно завершить переговоры по соответствующим направлениям.

В документе также отмечается, что Еврокомиссия признает сложность необходимых изменений. Они требуют масштабных консультаций, времени и ресурсов. Для поддержки украинских властей Брюссель создал специальную рабочую группу.

Украина и Молдова могут двигаться к членству в ЕС отдельно

В документе обращают внимание на все более заметную разницу в темпах евроинтеграции Украины и Молдовы. Ранее заявки двух стран на вступление в Евросоюз продвигались параллельно, однако теперь у Молдовы есть возможность добиться значительно более быстрого прогресса.

Согласно дорожной карте, Украина может продвинуться по семи направлениям политики к 2027 году, тогда как Молдова способна завершить переговоры более чем по 20 направлениям. Это повышает вероятность того, что заявки двух стран фактически разделят.

Украина подала заявку на вступление в ЕС 28 февраля 2022 года – через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России. В июне того же года Украина и Молдова совместно получили статус кандидатов на членство.

Официально переговоры о вступлении обе страны начали в июне 2024 года. С тех пор Киев завершил детальное изучение соответствия украинского законодательства правилам ЕС, а переговоры по нескольким основным направлениям политики перешли в официальную стадию.

В октябре Украина и Молдова начали переговоры по внутреннему рынку Евросоюза, конкурентоспособности и экономическому росту.

Какие реформы Украина должна провести в 2027 году

В целом вступление в ЕС предполагает согласование законодательства и институтов страны-кандидата со стандартами блока по 35 направлениям переговоров, которые в Брюсселе называют главами. Они охватывают разные сферы – от сельского хозяйства и безопасности пищевых продуктов до правил конкуренции, независимости судебной власти и внешней политики.

В дорожной карте Еврокомиссии определены семь направлений, по которым Украина могла бы предварительно завершить переговоры в 2027 году.

В первой половине года речь идет об образовании и культуре. Во второй половине планируют продвигать переговоры по вопросам:

интеллектуальной собственности;

занятости и социальной политики;

промышленной политики;

научных исследований;

внешних связей;

внешней политики и политики безопасности.

В то же время завершение переговоров по отдельным направлениям не будет означать автоматического вступления Украины в Евросоюз. После этого Киеву предстоит пройти следующие этапы, в частности согласовать договор о вступлении, который потребует одобрения и ратификации.

Еврокомиссия не называет дату вступления Украины в ЕС

В документе Брюссель не устанавливает конкретного срока завершения переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Такой осторожный подход применяется и в отношении других стран-кандидатов, в частности Албании и Молдовы.

Исключение – Черногория: для нее целевым сроком подписания договора о вступлении указан июнь 2027 года.

Дорожная карта Украины определена как "живой документ", который могут обновлять по мере продвижения переговоров. Это оставляет возможность завершить переговоры по дополнительным направлениям раньше, если реформы будут проходить быстрее, чем ожидается.

Война осложняет вступление Украины в Евросоюз

Неопределенность относительно сроков вступления связана также со сложностью принятия в ЕС страны, которая продолжает вести войну за свое существование.

Правила Евросоюза прямо не запрещают стране, находящейся в состоянии войны, становиться членом блока. Однако вступление Украины вызовет сложные вопросы безопасности, территориальной целостности и обязательств, которые государства ЕС возьмут на себя в отношении нового члена в соответствии с положениями о взаимной помощи.

Даже достижение мирного урегулирования не решит автоматически этих вопросов и не отменит необходимости проведения реформ. Кроме того, война создает чрезвычайную нагрузку на украинское правительство и парламент, которым необходимо принимать и внедрять законодательство, необходимое для членства в ЕС.

Еврокомиссия призывает открыть еще два переговорных кластера до конца 2026 года

Отдельно Еврокомиссия стремится добиться начала переговоров по двум кластерам, которые сейчас остаются заблокированными. Речь идет об их открытии до конца 2026 года.

Четвертый кластер охватывает зеленую повестку и устойчивую транспортную доступность. Пятый касается ресурсов, сельского хозяйства и сплоченности.

В документе указано, что Еврокомиссия считает необходимые условия со стороны Украины выполненными и настоятельно призывает конференцию по вступлению приложить все усилия для открытия оставшихся кластеров до конца года.

Это позволило бы Киеву продвинуть переговоры по другим направлениям политики. При этом дальнейшие темпы будут зависеть от проведения реформ и соответствующих решений стран – участниц Евросоюза.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 октября Совет Европейского Союза официально открыл кластеры 2 и 3 в переговорах о вступлении Украины в объединение. Это произошло на межправительственной конференции Украина – ЕС в Люксембурге, где аналогичное решение приняли и в отношении Молдовы.

Были открыты кластер 2 "Внутренний рынок" и кластер 3 "Конкурентоспособность и инклюзивный рост".