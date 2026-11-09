ЕС отправит двух высокопоставленных чиновников на переговоры в Абу-Даби, но есть "нюанс" – Politico

Европейский Союз направит двух высокопоставленных чиновников на переговоры между Украиной, Россией и США, которые во вторник, 10 ноября, начнутся в Абу-Даби. В то же время пока неясно, будут ли представители ЕС непосредственно присутствовать на переговорах.

Европейский Союз направит двух высокопоставленных чиновников на переговоры между Украиной, Россией и США, которые начнутся во вторник, 10 ноября, в Абу-Даби. Однако пока неизвестно, смогут ли представители ЕС находиться непосредственно в комнате, где будут проходить обсуждения.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух представителей Евросоюза. Участие европейских чиновников подтвердила и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

В публикации в соцсети X она отметила, что ЕС будет представлен на встрече Украины, России и США.

"ЕС будет присутствовать вместе с нашими партнерами", – написала фон дер Ляйен.

Пост Урсулы фон дер Ляйен в соцсети X. Источник: Скриншот

В то же время в Москве заявляют, что европейцы не будут участвовать в самих переговорах. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что встреча пройдет с участием Украины, России и США, которые будут выступать посредниками.

Несмотря на эти заявления Кремля, ЕС направит в Абу-Даби двух своих представителей. Европейскую комиссию будет представлять глава аппарата Урсулы фон дер Ляйен Бьорн Зайберт, а Европейский совет – главный советник по вопросам внешней политики его президента Антониу Кошты Анна-Мария Бура.

Также к встречам присоединятся советники по вопросам национальной безопасности Франции, Германии и Великобритании. Об этом Politico сообщили немецкий правительственный чиновник и двое дипломатов ЕС.

В то же время окончательного решения о формате участия европейцев до сих пор нет. Немецкий правительственный чиновник объяснил изданию, что его "будут определять по мере продвижения обсуждений".

Однако другой представитель ЕС, говоривший на условиях анонимности из-за деликатности подготовки к встрече, заявил Politico, что европейцы не будут непосредственно сидеть за столом переговоров.

Как отмечает издание, лидеры Евросоюза до сих пор не согласовали, каким именно образом Европа должна быть представлена в этом переговорном процессе.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинская делегация отправилась в Абу-Даби для участия в трехсторонних переговорах с представителями США и России, запланированных на 10–11 ноября. Глава делегации Рустем Умеров отметил, что параллельно состоятся отдельные координационные встречи с европейскими партнерами. Он также подчеркнул, что Украина рассчитывает на достижение длительного и устойчивого мира, гарантии безопасности и реальные возможности для восстановления страны после войны.