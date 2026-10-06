ЕС рассматривает возможность ужесточения ограничений в отношении российских дипломатов из-за гибридных угроз: что известно

Европейский Союз рассматривает возможность ужесточения ограничений и проверок в отношении российских дипломатов на фоне серии гибридных атак в Европе. Перемещения и деятельность представителей России оказались под пристальным вниманием государств-членов, поскольку некоторые атаки напрямую приписывают Москве.

Среди возможных мер — усиление контроля за передвижениями российских дипломатов и ужесточение правил транзита. В то же время обсуждение находится на начальной стадии, пишет Euronews.

Источник: высокопоставленные дипломаты, знакомые с ходом обсуждений, и представитель Европейской комиссии

Почему в ЕС заговорили о новых ограничениях

Среди вариантов, которые рассматривают страны ЕС, — усиление контроля над российскими дипломатами для противодействия гибридной войне и саботажу.

В прошлом месяце Венгрия выслала 10 российских дипломатов, обвиненных в "неприемлемом" поведении в соответствии с Венской конвенцией 1961 года. Москва ответила тем же.

Опасения также усилили предполагаемый поджог оборонного предприятия в Эстонии и обнаружение неразорвавшегося беспилотника в аэропорту Лейпцига в Германии. Оба инцидента связывают с Россией.

Как сейчас контролируют дипломатов

Обсуждение является продолжением механизма, введенного ЕС в прошлом году в рамках 19-го пакета санкций.

Российские дипломаты должны сообщать о намерении въехать в другое государство-член ЕС или проехать через него транзитом не позднее чем за 24 часа до предполагаемого въезда. Это касается представителей всех рангов, а также членов их семей.

В то же время система сама по себе не ограничивает передвижение дипломатов.

"Поскольку система действует только с января 2026 года, опыт её применения ограничен", — заявил представитель Европейской комиссии.

Для дипломатов могут ужесточить правила транзита

Государства-члены могут требовать от российских дипломатов получения разрешения на транзит. В случае отказа дипломат не сможет пересечь границу. Эта процедура не является обязательной, и на данный момент ее ввели только две страны.

Теперь внимание ЕС также смещается на возможную прямую или косвенную роль российских дипломатов в гибридных атаках.

"Действия России не останутся без ответа", — говорится в проекте выводов саммита лидеров ЕС.

В то же время при обсуждении новых мер Брюсселю придется учитывать Венскую конвенцию, которая предоставляет дипломатам широкие права и защиту.

Как сообщал OBOZ.UA, определение "гибридные" для атак страны-агрессора России не соответствует действительности. Европейские политики должны перестать так определять то, что делает Москва, и называть вещи своими именами – это "террористические атаки" и "диверсии". Более того, системность таких действий РФ против Европы фактически означает "своеобразную войну", заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.