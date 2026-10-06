"Есть разница": в Сеуле назвали извинения Украины за ситуацию с пленными из КНДР недостаточными

Украина направила Южной Корее письмо с извинениями в связи с разглашением информации о передаче Сеулу двух военнопленных из КНДР. В то же время в корейском правительстве заявили, что извинения не соответствуют ожиданиям Сеула, поэтому рассматривают дальнейшие дипломатические шаги.

Об этом заявил министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён во время парламентского аудита его ведомства. О ситуации сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

Он постоянно поддерживает контакты с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Украинский чиновник, по его словам, объяснил сложность ситуации и передал сообщение, содержащее извинения.

"Есть разница по сравнению с тем уровнем, которого мы ожидаем", — сказал глава МИД Южной Кореи. Таким образом, Сеул намерен принять решительные меры.

Среди возможных вариантов корейская сторона рассматривает отзыв посла Южной Кореи в Украине Пак Хи Чана. Такое предложение ранее высказал один из депутатов.

Чо Хён также подчеркнул, что с самого начала существовала договоренность не разглашать информацию о пленных. Украина первой попросила не обнародовать эту историю, поскольку речь шла о безопасности военных и их семей, которые остаются в Северной Корее.

Двое военнослужащих КНДР попали в украинский плен в январе 2025 года во время боевых действий на стороне России в Курской области. В середине сентября 2026 года они прибыли в Южную Корею.

После этого президент Украины Владимир Зеленский публично сообщил о передаче военнопленных Сеулу. Его администрация впоследствии заявила, что соглашения о неразглашении информации не существовало.

Чо Хён предположил, что Зеленский мог раскрыть информацию о передаче пленных, чтобы продемонстрировать ООН, что Украина действовала в соответствии с принципами либеральной демократии. В то же время министр подчеркнул, что это лишь его личная интерпретация.

Южная Корея в настоящее время пытается урегулировать спор по дипломатическим каналам, подчеркивая важность сохранения отношений с Украиной.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что история с двумя северокорейскими военными, которых Украина передала Южной Корее, превратилась в серьезный дипломатический спор. Сеул требует от Киева признать, что стороны договорились о конфиденциальности, и публично извиниться за то, что Владимир Зеленский рассказал о военных во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН. Киев отрицает, что существовало отдельное соглашение о неразглашении.

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