"Речь идет о будущем Украины в Европе": Вадефуль указал на важный аспект мирных переговоров в Абу-Даби

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Европа должна быть полноправным участником переговорного процесса по завершению российско-украинской войны. Будущее Украины в Европе и безопасность европейских государств должны учитываться при принятии любых договоренностей.

Об этом немецкий дипломат заявил, комментируя мирные переговоры в Абу-Даби. Соответствующее заявление опубликовало медиа DRM News.

Сейчас Украина готова к переговорам, если другая сторона также проявит такую готовность. В то же время он выразил благодарность Соединенным Штатам за усилия, направленные на то, чтобы усадить стороны конфликта за стол переговоров.

"Я также еще раз четко отметил, что Европа должна быть за этим столом переговоров. Без Европы решения быть не может – только вместе с ней", – подчеркнул глава МИД Германии.

Вопрос участия европейских государств в переговорах не является формальностью. Он напрямую связан с интересами безопасности Европы и будущим местом Украины в европейском политическом пространстве.

"Речь идет об интересах европейской безопасности. Речь идет о будущем Украины в Европе", – подытожил Вадефуль.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что определен состав украинской делегации на ближайших переговорах с Российской Федерацией в Абу-Даби. Ее возглавит глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. Встреча состоится уже на следующей неделе