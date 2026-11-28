"Какой-то детский сад": Гончаренко обнародовал документ о приглашении Кривоноса на ВСК

Глава парламентской Временной следственной комиссии, народный депутат Алексей Гончаренко обвинил директора НАБУ Семена Кривоноса в ложных объяснениях относительно получения приглашения на заседание ВСК.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Гончаренко, приглашение было отправлено в НАБУ еще 19 ноября 2026 года через систему электронного документооборота, что подтверждается опубликованным им документом.

"Господин Семен, ну зачем мы играем в эти игры. Вот я публиковал приглашение. Там написана дата, когда оно доставлено по СЭДО. Какой-то детский сад", – заявил депутат.

Гончаренко подчеркнул, что в НАБУ не могли не увидеть соответствующий документ, и призвал Кривоноса не унижать учреждение, которое он представляет.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что директор НАБУ Семен Кривонос 23 ноября не явился на заседание парламентской ВСК под председательством Алексея Гончаренко, предпочтя командировку в Японию. В итоге без ответов остались вопросы о его прошлом и деятельности НАБУ.