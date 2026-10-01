Блог | "Если они сдадутся – проблема исчезнет": Запад устал от войны. Как действовать Украине?

Почему в Европе усиливаются реакционные настроения? Почему в Германии, Франции и даже в дружественной Польше часть населения начинает критиковать собственные власти за поддержку Украины и склоняется к радикалам? Почему даже далекая Южная Корея обвиняет Украину в чем-то?

Все это логично, четко и последовательно: иностранное общество изнуряется чужой войной. Для них это тоже был стресс, но он стал длительным и хроническим. Человеческий мозг начинает защищаться от тревоги посредством очерствения, безразличия и психологического дистанцирования от жертвы. Лучший способ – обвинять жертву. Злиться на глобальное зло – на недосягаемого агрессора путина – для них эмоционально затратно.

А вот раздражаться на более близких и доступных – на украинцев, которые оказывают сопротивление и постоянно чего-то требуют, – гораздо легче и "безопаснее" для них. Психика стороннего наблюдателя сбрасывает с себя груз благодаря циничной логике:

"Если они сдадутся – проблема исчезнет. Как же они нас всех утомили"

Война для мира стала "рутинным фоном", а вину возложили на того, кто сопротивляется агрессии.

Что делать в этих условиях? Давление на сострадание, показ исключительно разрушений и слезливые призывы "помогите нам" в долгосрочной перспективе вызывают лишь раздражение и желание закрыть глаза.

Выход есть – он научно обоснован и проверен историей.

Должно произойти КОРЕННОЕ изменение парадигмы коммуникации, направленное на прагматизм, партнерство и общий успех.

"Украина – это современные 300 спартанцев". Сопротивление демонстрирует миру, как образованная и современная, и в то же время обычная страна, способна сломать шею агрессивной сверхдержаве, становясь источником вдохновения для свободного мира.

Спартанцы никогда не вызывали жалости – только восхищение, уважение и понимание их силы. Хотя там была тяжелая борьба, были предательство и невосполнимые потери, но Греция была спасена от многотысячного нашествия и вошла в историю навеки.

Такой образ современной Украины полностью меняет психологическую оптику: вместо утомительной "жертвы" он возвращает субъектность, гордость и уважение к бесстрашным.

Мир, в конце концов, должен видеть в нас технологический, промышленный и военный форпост.

И начаться это должно изнутри Украины, должна измениться тенденция "Единого марафона" и всех государственных пабликов, наших собственных СМИ:

нужна тотальная демонстрация сильных людей: руководителей, инженеров, генералов, солдат, учителей, врачей, рабочих, водителей, рестораторов, даже воспитателей детских садов – всех, кто в экстремальных условиях создает уникальные решения, которые восхищают иностранцев таким отношением. А кто-нибудь знает, сколько погибло людей из числа тех самых перечисленных групп? Это наша информационная и серьезная ошибка. Пишите меньше об эмигрантах, они уже сами разобрались и нас не спасают. Меньше обвинений в адрес "уклонистов", а больше в адрес железнодорожника, который спас людей... (в качестве примера).

Украина является субъектом международной поддержки и глобальной безопасности.