Как украинцы относятся к ударам по российским НПЗ и сколько готовы терпеть войну: опрос раскрыл настроения

Украинцы сохраняют стойкость на фоне российского террора, большинство готово терпеть войну столько, сколько потребуется. Даже попытки РФ создать гуманитарную катастрофу в Украине этой зимой, по мнению большинства населения, не должны подтолкнуть наше государство к капитуляции перед врагом.

Также украинцы считают, что Силы обороны должны продолжать наносить удары по российским НПЗ – даже если из-за этого Украина потеряет поддержку США. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в октябре Киевским международным институтом социологии.

Что должна делать Украина, если РФ усилит попытки оставить украинцев без света и тепла зимой

Во время октябрьского опроса социологи КМИС поинтересовались у украинцев, как следует действовать Украине, если этой зимой Россия попробует оставить людей без света, тепла и канализации. В отличие от предыдущего раза, когда этот вопрос включали в опрос в августе-сентябре, сейчас в Украине уже начались масштабные отключения, вызванные российским террором.

На восприятие украинцев могли бы также повлиять договоренности США и РФ в виде "дизельного соглашения" и то, что Вашингтон начал давление на Украину.

Могли бы – но практически не повлияли.

Абсолютное большинство украинцев – 76% – продолжают утверждать, что даже если зимой Россия попытается атаковать энергетику, чтобы оставить людей без света, тепла, канализации, то Украина все равно должна продолжать вооруженное сопротивление.

В то же время 15% считают, что в таких условиях нужно идти на любые требования России, даже если эти требования будут выглядеть как капитуляция.

Еще 9% не смогли определиться со своим мнением.

Что должна делать Украина, е... Источник: КМИС Развернуть

Практически такими же были результаты предыдущих опросов, поэтому несмотря на последние события, мнения украинцев по этому вопросу существенно не изменились.

В региональном разрезе продолжение вооруженного сопротивления, несмотря на террор РФ, поддерживают по всей стране – с тенденцией к незначительному снижению на юге и востоке (в пределах погрешности).

Ответы в региональном разрезе. Источник: КМИС

Должна ли Украина продолжать наносить удары по российским НПЗ

В вопросе об отношении к ударам по российским НПЗ в случае продолжения атак со стороны России и угроз США прекратить помощь Украине украинцы оказались еще более единодушны: абсолютное большинство респондентов (80%) убеждены, что удары по НПЗ все равно следует наносить, даже если США прекратят или ограничат помощь.

Лишь 11% ответили, что нужно прекратить наносить удары по российской нефтепереработке, еще 8% не определились.

Наносить ли удары по российс... Источник: КМИС Развернуть

Сколько украинцы готовы терпеть войну

Социологи также уже традиционно задавали мониторинговый вопрос о том, сколько украинцы еще готовы терпеть войну. Сейчас 63% украинцев готовы терпеть столько, сколько потребуется. Еще 5% говорят о 1 годе. О более коротком периоде (несколько месяцев – полгода) говорят 21% (еще 11% не определились).

По сравнению с результатами, полученными 8-16 октября, существенных изменений не было. То есть, несмотря на события последнего периода – международные отношения и давление на Украину, кампанию террора против гражданского населения и т. д. – готовность терпеть войну не снизилась.

В КМИС также показали результаты опроса в региональном разрезе и в сравнении с результатами апрельского опроса.

Сколько украинцы готовы еще терпеть войну. Источник: КМИС

"Жители всех регионов демонстрируют высокую стойкость. Примечательно, что в Киеве, несмотря на отдельное давление на жителей, подавляющее большинство все равно готово терпеть войну столько, сколько потребуется. И за последний период ситуация не изменилась", – подвели итоги в КМИС.

Результаты опроса в региональном разрезе. Источник: КМИС

Опрос проводился 16-25 октября, в нем приняли участие 828 граждан в возрасте от 18 лет, проживающих на подконтрольной части Украины

Как сообщал OBOZ.UA, октябрьский опрос также показал: Путину не удалось сломить дух украинцев массированными атаками на Киев.