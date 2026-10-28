Блог | Как Россия может превращать финансовые связи в политический шантаж

Вы, наверное, видели новый скандал: сын Трампа после свадьбы, которую оплатил российский олигарх Умар Кремлев, отправился в охотничий тур по Монголии, чтобы охотиться на редких животных, и, что неожиданно, снова за счет Умара Кремлева, вместе с ним и другими российскими олигархами, которые находятся под санкциями США.

Так вот, мне вспомнились 2015-2016 годы, когда во время АТО наша контрразведка боролась с контрабандой на оккупированные территории.

И тут вы такие: а каким вообще образом контрразведка связана с контрабандой? При чем тут это?

Но в этом была логика. Источником контрабандных цепочек выступала именно пророссийская сторона. И это формировало систему для спецслужб РФ.

Сначала командир подразделения на своем участке начинает закрывать глаза на то, что туда таскают еду и сигареты в ОРДЛО. Потом еще пара схем, на которых можно заработать. На первый взгляд довольно невинных, и деньги от этого даже часто шли на развитие подразделения, в котором в те годы мало что было.

Потом пара встреч и договоренностей о дальнейшем сотрудничестве.

А потом капкан захлопывается.

И на сцену выходят кураторы спецслужб РФ и прямо говорят: – У нас на тебя вот такой компромат, и ты же понимаешь, как мы можем его использовать? Но мы не будем, живи себе дальше, зарабатывай деньги, мы тебе даже подкинем еще нормальных тем, ты прямо нормально можешь денег поднять. И это не разовая акция, мы будем подкидывать тебе такие вещи все время и помогать даже в каких-то вопросах на твоей линии, и стрельбы у тебя на участке будет меньше, и твоих будет погибать меньше, но и нам за эту доброту нужно будет помогать в ответ. И вот помоги нам в ...и тут прилетала первая задача. Мелкая. Но со временем они становились все более фатальными для Украины. Но этот командир уже был марионеткой в руках спецслужб РФ и ни в чем не мог отказать.

Поэтому контрразведка и СБУ активно работали по таким кейсам. Потому что понимали, что незаконный бизнес – это просто первый шаг в кабалу и дальнейшие манипуляции российских спецслужб.

И если посмотреть на то, что происходит в Америке, все выглядит так, будто эта схема чертовски хорошо работает и развивается в каких-то невероятно позорных и коррупционных международных масштабах благодаря таким людям, как Кушнер и Виткофф. Не можешь организовать монопольную и коррумпированную схему с европейцами? Ничего, всегда придет Россия и предложит любые аморальные и незаконные сделки для обогащения – через себя или своих сателлитов, ну там, Чечню, Беларусь и т. д. Правда, в ответ они тоже кое-чего потребуют, и это кое-что вполне устраивает окружение Трампа.

Я помню методичку тех времен, в которой расписано, как таким образом работают спецслужбы РФ. Переведите на английский и отправьте в Америку. Это будет первая весомая гуманитарная помощь, в которой Америка сегодня так остро нуждается.