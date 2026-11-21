"Я не шучу с таким": Зеленский ответил Маску на обвинения во лжи о Starshield

Президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения американского бизнесмена Илона Маска в ложных заявлениях об ограничениях работы спутниковой системы Starshield. Глава государства подчеркнул, что у украинских военных есть доказательства таких ограничений, в частности на временно оккупированных территориях, где был зафиксирован лимит скорости 161 км/ч.

Об этом Зеленский сказал в интервью CNN, отвечая на вопрос журналиста о заявлениях Маска. Президент подчеркнул, что не делает подобных заявлений без оснований и не позволяет себе шутить о вопросах, от которых зависит работа украинских военных.

Украина располагает доказательствами ограничений Starshield

Глава государства подчеркнул, что Украина располагает данными от военных с передовой. По словам Зеленского, украинские защитники зафиксировали ограничение скорости работы спутниковой системы Starshield на временно оккупированных территориях. Речь идет о лимите в 161 км/ч.

"У нас есть четкие доказательства от военных", – заявил президент.

Он подчеркнул, что его слова об ограничении работы спутниковой системы были абсолютной правдой.

"Я не шучу с такими вещами", – подчеркнул Зеленский, комментируя обвинения Маска.

Такие ограничения значительно усложняют работу украинских подразделений, использующих Starshield. Из-за этих искусственных лимитов украинские дроны-перехватчики не всегда успевают догонять российские реактивные "Шахеды", что уже приводило к попаданиям и увеличению числа жертв среди украинцев.

Что известно о восстановлении работы системы

Президент также сообщил, что после его разговора с государственным секретарем США Марко Рубио работу Starshield на какое-то время восстановили.

В то же время Зеленский отметил, что не знает, кто именно помог решить проблему: обращалась ли администрация Дональда Трампа к компании SpaceX или вмешался непосредственно президент США.

Глава государства подтвердил, что ограничения в работе Starshield на временно оккупированных территориях действительно были, и еще раз подчеркнул, что не шутит на такие темы.

В то же время Зеленский поблагодарил правительство США, западных партнеров и компанию SpaceX за возможность использования спутниковой системы украинскими военными.

Как сообщал OBOZ.UA, американский миллиардер Илон Маск заявил, что его компания не отключала Starlink для Украины. Бизнесмен назвал обвинения в отключении системы "полной ложью".