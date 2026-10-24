"Я не играю в игры": Зеленский высказался о дружбе Трампа с "великим гуманистом" Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "не играет в игры" со своим американским коллегой Дональдом Трампом, как это делает российский диктатор Владимир Путин. Поэтому, в отличие от России, отношения действующей администрации президента США с Украиной складываются довольно напряженно.

То, как США сейчас ведут себя со своим стратегическим партнером Украиной, сложно назвать поддержкой. Об этом Зеленский сказал в интервью ABC News.

Что сказал глава государства

Интервьюер поинтересовался у Зеленского, чувствует ли он себя преданным США на фоне последних событий, и получил отрицательный ответ, но с важным уточнением.

"Я чувствую то, что чувствую. Это не поддержка", – сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что американский президент сам может решать, дружить ему с российским диктатором или нет – и Трамп выбрал дружбу с Путиным.

"У них довольно хорошие отношения", – отметил президент Украины.

А вот в отношениях Трампа и Зеленского все складывается не так хорошо. В общении с американским коллегой украинский президент, по его же словам, старается быть максимально прямым. Ведь он уверен: честность между союзниками так же важна, как между друзьями или членами семьи.

"Я не играю с Трампом в игры. В этом разница между мной и Путиным. Я не играю с ним ни в какие игры. Я прямой и честный", – заявил Зеленский.

Президент также добавил, что Украина не пытается устраивать "политический театр" в отношениях с США. Ведь, по его убеждению, Вашингтон должен знать настоящую позицию Киева.

В то же время Украина, добавил Зеленский, должна уважать позицию США, даже когда между союзниками возникают споры.

Во время интервью были упомянуты неоднократные обвинения в адрес Зеленского в якобы недостаточной благодарности США за оказанную помощь.

В ответ президент Украины признал, что иногда может быть "не очень вежливым" – учитывая, что Украина находится в сложной ситуации.

"Сегодня, если Украина хочет выжить, ей нужны сильная армия, сильный президент, сильный народ. При всем уважении ко всем. Вот и все. Именно поэтому моя реакция сильная. И именно поэтому на любое давление на меня я, конечно, буду отвечать. Конечно. Потому что иначе они нас съедят. Я имею в виду россиян. Конечно, им проще, потому что мы меньше, как они говорят. Но с нами, с народом Украины, не все так просто", – сказал он.

В ответ на обвинения в неблагодарности Зеленский, по его словам, не обижается.

"Все нормально. Я обычный человек. Я просто человек. Возможно, не такой "великий гуманист", как Путин, конечно. Мы разные. Но в любом случае я действительно делаю все, что могу", – сказал он.

Президент подчеркнул огромную благодарность партнерам, в том числе и США, за помощь. Впрочем, считает он, демонстрировать эту благодарность "каждую секунду" он вряд ли должен.

"Между нами говоря, когда кто-то благодарит меня несколько раз, я чувствую, что с этим человеком что-то не так. Он хочет казаться лучше, чем есть на самом деле. Поэтому достаточно поблагодарить один раз, два раза, три раза – достаточно", – объяснил свою позицию Зеленский.

По его убеждению, честные отношения куда лучше показной вежливости. И лучше иметь партнера, который искренне благодарит тогда, когда чувствует благодарность, чем того, кто ведет себя "как Путин": демонстрирует благодарность, а затем "втыкает нож в спину".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Зеленский заверил, что Украина готова остановить эту войну как можно скорее. Однако, подчеркнул он, не ценой вывода войск с подконтрольных территорий или признания захваченных частей украинских областей российскими.