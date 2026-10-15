"Я мастер заключения сделок": Трамп обвинил Байдена в войне в Украине и объяснил, почему не называет Путина диктатором

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что насмешки Байдена над Россией стали одной из причин войны в Украине. При этом о себе он сказал, что умеет хорошо заключать сделки.

Слова Трампа приводит издание 1011 Now. Также американский президент пояснил, что не называет Путина диктатором, поскольку приходится заключать с людьми сделки.

Что сказал Трамп

Президент Дональд Трамп рассказал об одной из причин, по которой, по его мнению, началась война России с Украиной. По словам Трампа, это произошло потому, что его предшественник Джо Байден высмеивал Россию, "не понимая, что делает".

"Знаете, одна из причин, по которой эта война вообще началась, заключается в том, что Байден ходил и высмеивал Россию и всех остальных и не понимал, что делает. Это война, которая никогда не должна была начаться", – сказал Трамп.

Также он объяснил, почему не называет президента России Путина диктатором. Так, Трамп отметил, что в своей политической деятельности ему приходится заключать соглашения с разными людьми, поэтому важно не оскорблять тех, с кем предстоит вести переговоры. По этой причине он считает нецелесообразным высмеивать людей или оскорблять их.

После этого Трамп подчеркнул, что умеет ловко заключать сделки.

"Мне приходится заключать сделки с людьми, поэтому я не хожу и не обзываю их. Я – мастер заключения сделок. Я всегда был очень искусным заключителем сделок. Именно благодаря сделкам я стал очень богатым. Поэтому я не хожу и не насмехаюсь над людьми", – пояснил Дональд Трамп.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что глава Белого дома Дональд Трамп считает президента Украины Владимира Зеленского главным препятствием на пути к завершению войны, заключению связанных с этим бизнес-сделок и получению им Нобелевской премии мира. Трамп хочет, чтобы Украина прекратила боевые действия, согласившись на условия, которые Зеленский считает неприемлемыми.