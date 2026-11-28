"Я был там в 2014-м": Сикорский ответил лидеру АдН на ложь о "госперевороте" в Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на заявления сопредседателя немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдН) Алис Вайдель, которая назвала события Революции достоинства 2013–2014 годов государственным переворотом. Польский дипломат подчеркнул, что лично находился в Киеве во время тех событий, и опроверг утверждение политика, напомнив, что Виктора Януковича отстранил от должности демократически избранный украинский парламент.

Об этом пишет польское издание Rzeczpospolita. Сикорский назвал слова Вайдель повторением российской лжи и подчеркнул, что в 2014 году в Киеве не было никакого государственного переворота.

Сикорский напомнил, кто отстранил Януковича от власти

На заявления лидера АдН польский министр отреагировал в пятницу, 27 ноября, в публикации в соцсети X.

"Повторяет российскую ложь. Я был там в 2014 году, и никакого государственного переворота не было", – написал Сикорский.

Он также напомнил, что решение об отстранении Виктора Януковича от должности президента приняла демократически избранная Верховная Рада Украины. Причем за это проголосовали, в частности, депутаты его собственной политической силы – ныне запрещенной в Украине "Партии регионов".

Сикорский находился в Киеве во время Революции достоинства. В феврале 2014 года он участвовал в переговорах между Януковичем и представителями украинской оппозиции, завершившихся подписанием соглашения об урегулировании политического кризиса.

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Что Вайдель сказала о событиях 2014 года

Сопредседатель ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель высказалась об Украине в опубликованном в пятницу видеоподкасте немецкого издания Die Welt.

Она заявила, что в 2014 году в Киеве якобы произошел государственный переворот против пророссийского президента, который, по ее утверждению, финансировали западные неправительственные организации.

Также политик призвала выяснить, что вызвало протесты в Украине и привело к ситуации, в которой, по ее словам, "невинные люди ежедневно гибнут с обеих сторон".

Эти заявления перекликаются с российскими пропагандистскими нарративами о якобы организованном Западом перевороте в Украине и отрицании легитимности Революции достоинства.

Польское издание напомнило, что массовые протесты в Украине начались в ноябре 2013 года после отказа Януковича подписать Соглашение об ассоциации с ЕС. В феврале 2014 года парламент отстранил его от власти, после чего он бежал из страны.

Как сообщал OBOZ.UA, в МИД прокомментировали высказывания лидера "АдН". Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий резко отреагировал на заявления сопредседателя немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдН) Алис Вайдель. Он назвал слова немецкого политика повторением российской пропаганды и "альтернативой реальности". Пресс-секретарь подчеркнул, что ее заявления свидетельствуют либо о непонимании причин российской агрессии, либо о сознательной манипуляции.