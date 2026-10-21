"Уже есть первые результаты": Зеленский рассказал о важных встречах в Норвегии и программе FREYA

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Норвегии встречи с представителями оборонной отрасли страны. Стороны обсудили усиление противовоздушной обороны Украины и перспективы дополнительной оборонной поддержки.

Особое внимание уделили европейской противобаллистической программе FREYJA, в рамках которой уже есть первые результаты. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский обсудил усиление ПВО с представителями Норвегии

Во время визита президент Украины встретился с министром обороны Норвегии Туре Сандвиком, генеральным директором норвежской оборонной компании Kongsberg Эйриком Ли и представителями корпорации.

Kongsberg производит системы противовоздушной обороны NASAMS, которые, по словам Зеленского, фактически ежедневно эффективно защищают украинцев и критическую инфраструктуру от российских ракетных и дроновых ударов.

Украина рассчитывает, что уже в следующем месяце получит дополнительные пакеты оборонной поддержки.

"Очень рассчитываем, что в следующем месяце будут дополнительные пакеты оборонной поддержки", – отметил президент.

В программе FREYJA уже есть первые результаты

Норвегия также активно участвует в европейской антибаллистической программе FREYJA. По словам Зеленского, уже есть первые результаты в создании отдельных элементов системы.

"Сегодня определили, где можем и должны ускориться, чтобы перейти к испытаниям до конца этого года", – отметил он.

Зеленский обсудил усиление П... Источник: Скриншот Развернуть

Украина работает над новыми возможностями спутниковой связи

Отдельно участники встреч подробно обсудили начало работы над новыми возможностями спутниковой связи для украинских военных.

Зеленский отметил, что Украина будет привлекать партнеров, которые могут поддержать это направление.

Зеленский обсудил усиление П... Источник: Скриншот Развернуть

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 20 октября, президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Норвегию. Он встретился с королем Хоконом VII. Также глава государства провел переговоры, в частности, с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.