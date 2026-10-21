Блог | Выдуманные победы Путина и "океаны" Трампа, или Почему международная политика превращается в театр абсурда

Ложь на короткой дистанции. Существует определенная закономерность: чем хуже обстоят дела у россиян на поле боя, тем громче они сообщают о своих успехах. В сентябре и октябре эта закономерность проявилась особенно ярко: российские карты все больше отличаются от реальной ситуации на местности. Хозяин кремля и его начальник штаба "отчитываются" о продвижении по всем направлениям, в то время как российские войска терпят неудачи и несут катастрофические потери.

После независимой проверки фактов американский Институт изучения войны (ISW) подготовил отчет. Вердикт американских аналитиков таков: военно-политическое руководство страны-агрессора солгало о захвате в сентябре почти двух тысяч квадратных километров, тогда как оккупационные войска потеряли 122 квадратных километра. Эта тенденция продолжается: с начала октября оккупанты теряют по несколько километров ежедневно. Так на кого рассчитана кремлевская ложь?

Экспертов не обманешь, украинцев – тоже. Остается внутренняя российская аудитория, у которой отрезаны все остальные каналы информации, кроме пропаганды. А еще – Дональд Трамп. Нынешний глава Белого дома явно подыгрывает кремлю. Из его недавних постов мир "узнал", что Украина потеряла какие-то "океаны". Это уже даже не ложь, а какой-то другой жанр.

Комедия, построенная на гротеске и абсурде, называется фарсом. К сожалению, вынуждены констатировать, что на международной арене разворачивается лицемерное и лживое представление. Вероятно, эта драматургия является отчасти политическим импровизацией, а отчасти политтехнологией, рассчитанной на публику, которая не доверяет экспертам, не отличает фейки от проверенной информации, не умеет считать и не знает географии. Но может ли такая политтехнология быть эффективной?

Честный ответ не всегда прост. Если бы ложь и манипуляции не давали эффекта, политики не использовали бы эти инструменты. Что-то, где-то, как-то дает результат, но он ограничен во времени.

Сегодня враг Украины действует в жестком режиме "короткой дистанции". Российский диктатор пытается организовать встречу с президентом США и лидером Китая в конце ноября. На этой встрече путин будет изображать из себя победителя, даже если его войска будут бежать по всем направлениям. Это называется делать хорошую мину при плохой игре. Другого варианта у него просто нет.

Президент США, к сожалению, также находится в режиме предвыборного спринта: третьего ноября должны состояться промежуточные выборы в Конгресс. Одна из главных претензий избирателей к Дональду Трампу – высокие цены на топливо. Как говорит бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон: "И тут Трамп придумал хитроумный отвлекающий маневр: найти нового виновника резкого роста цен на дизельное топливо – украинцев, которых он обвиняет в атаках на путинские нефтеперерабатывающие заводы. Это полный абсурд".

Со временем лживая стратегия обернется бумерангом. Недобросовестный политик потеряет репутацию, авторитет и поддержку избирателей. А что касается недоимперии, которая целиком состоит из лжи, начиная уже с самого названия ("федерация"), то здесь сценарий вообще катастрофический.

Да, украинцам нелегко, но наш путь – это путь правды. Наша политика и наша стратегия борьбы рассчитаны на долгую дистанцию. Рано или поздно правда победит. Мы – победим. Слава Украине!