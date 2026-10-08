"Очищают, чтобы не навредить коррупционерам": народный депутат указала на проблему с рассмотрением законов ЕС в комитетах

Законопроекты, необходимые для выполнения обязательств Украины перед Евросоюзом, в частности антикоррупционные и касающиеся реформы правоохранительных органов, в течение длительного времени остаются без должного рассмотрения. По словам народного депутата от фракции "Голос" Юлии Сирко, часть документов находится в парламентских комитетах еще со второго квартала 2025 года.

Она утверждает, что во время рассмотрения законопроекты пытаются "очистить" до стерильного состояния, чтобы не навредить коррупционерам. Об этом Сирко рассказала в программе "Украинский фокус. Утро" на канале "Эспрессо".

Антикоррупционные законопроекты задерживаются в комитетах

По словам Сирко, законопроекты, необходимые для выполнения обязательств Украины перед ЕС, слишком долго остаются без должного рассмотрения. Особенно это касается антикоррупционных документов и законопроектов о реформе правоохранительных органов.

"Эти законопроекты лежат еще со второго квартала 2025 года, поэтому они действительно очень затянулись во времени. Особенно это касается антикоррупционных законопроектов и законопроектов о реформе правоохранительных органов. Их почему-то систематически игнорируют, в частности в комитетах. Надеюсь, на этой неделе мы все-таки увидим их в зале и проголосуем как в первом, так и во втором чтении", – отметила депутат.

Она также обратила внимание на сложности с прохождением документов через парламентские комитеты.

"Но через комитеты они проходят очень тяжело: мы видим, что комитеты пытаются довести их до такого стерильного состояния, чтобы, не дай Бог, не навредить коррупционерам. Поэтому, думаю, именно здесь развернутся самые ожесточенные дебаты", – подчеркнула Сирко.

Сирко выступила против повышения налогов до принятия антикоррупционных законов

Другой блок законопроектов, по словам депутата, предусматривает повышение налогов в различных формах, в частности налогообложение посылок и введение НДС для физических лиц-предпринимателей.

Сирко считает, что сначала парламент должен рассмотреть антикоррупционные законопроекты и документы о реформе правоохранительных органов, а уже потом переходить к повышению налогов.

"Другой блок законопроектов касается повышения налогов в различных формах: налогообложение посылок, НДС для индивидуальных предпринимателей и прочее, что хотят возложить на плечи граждан Украины. Здесь возникает вопрос о приоритетах: антикоррупционный блок должен предшествовать повышению налогов. Повышать налоги для того, чтобы коррупционеры могли воровать, на мой взгляд, несправедливо и неправильно", – сказала она.

Депутат также пояснила, что с антикоррупционным блоком и реформой правоохранительных органов связана наибольшая сумма финансирования, от которой зависит наполнение государственного бюджета.

"На самом деле наибольшая сумма привязана именно к антикоррупционному блоку и реформе правоохранительных органов, поэтому от нее зависит финансирование украинского бюджета", – пояснила Сирко.

От Кабмина также зависит финансирование Украины

Сирко заявила, что выполнение обязательств Украины зависит не только от Верховной Рады, но и от Кабинета Министров. По ее словам, правительство должно утвердить около 44 подзаконных актов, с которыми также связано значительное финансирование.

"Президент немного лукавит, когда говорит, что все зависит от Верховной Рады. На самом деле на уровне Кабинета Министров должны быть утверждены около 44 подзаконных актов, с которыми также связаны значительные средства – примерно 20 млрд евро", – отметила депутат.

По ее информации, из 44 необходимых подзаконных актов уже принято 17, а остальные ожидаются в ближайшее время.

"Поэтому Кабинет министров должен выполнить свою работу и принять на своем уровне эти 44 подзаконных акта, которые являются частью наших обязательств. 17 из них уже приняты, остальные мы ожидаем в ближайшее время, ведь от этого тоже будет зависеть финансирование. То есть наполнение государственного бюджета до конца года зависит не только от депутатов: как минимум 60% зависит от Кабинета Министров и от премьер-министра", – подытожила Сирко.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз готовится разблокировать очередной этап официальных переговоров о присоединении Украины и Молдовы к блоку. Речь идет об открытии еще двух направлений переговоров по евроинтеграции обеих стран. Главным условием для этого остается успешное голосование в Верховной Раде за необходимые евроинтеграционные законы.