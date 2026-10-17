"Вы марионетка Путина?" Хегсету задали неудобный вопрос. Видео
Питу Хегсету задали неудобны...
Источник: Alex Wong/Getty Images
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Министру обороны США Питу Хегсету задали неудобный вопрос о его отношении к российскому диктатору Владимиру Путину. Британский журналист Джеймс Мэтьюз спросил американского чиновника, не является ли он марионеткой Кремля и не манипулирует ли им глава Кремля.
Об этом сообщает Sky News. Инцидент произошел в Вашингтоне во время встречи Хэгсета с министром обороны Великобритании Уэсом Стритингом.
Что сказал британский журналист
"Вы марионетка Путина? Путин играет на вас, как на скрипке?" – обратился Мэтьюз к Хегсету.
В ответ на вопрос журналиста американский чиновник лишь улыбнулся.
Питу Хегсету задали неудобный вопрос.
Источник: Скриншот
После этого журналист прокомментировал встречу представителей двух стран, отметив, что между Вашингтоном и Лондоном существуют разногласия по поводу Украины.
По его словам, Стритинг прибыл в американскую столицу с довольно жесткой позицией. Перед встречей с Хэгсетом британский министр выступил в Вашингтоне, где назвал Украину передовой линией борьбы за свободу и предостерег от опасности политики умиротворения агрессора.
"Если границы можно перекраивать силой, если суверенитет государств становится предметом торга, последствия не ограничатся Украиной или моим континентом", – заявил Стритинг.
Что известно о позициях США и Великобритании в отношении Украины
Метюз отметил, что Лондону приходится отстаивать интересы Украины в условиях изменения позиции Вашингтона. По словам журналиста, это поднимает вопрос о том, насколько британской и европейской сторонам удастся согласовать свои подходы с американской политикой.
Отдельно журналист обратил внимание на вопрос о долгосрочных намерениях президента США Дональда Трампа. В частности, речь идет о том, является ли его сближение с Путиным постоянной тенденцией и можно ли изменить этот курс.
Напомним, ранее Пит Хегсет высказывался о приоритетах военной политики США и поставках вооружения Украине. Он также критиковал предыдущую американскую администрацию за использование запасов боеприпасов для поддержки Киева.
Как писал OBOZ.UA, Великобритания, Франция, Германия и Польша готовятся отработать сценарий размещения войск в Украине после возможного прекращения огня. Учения НАТО должны помочь союзникам подготовиться к предоставлению Украине гарантий безопасности после завершения боевых действий.
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