"Считает Путина равным себе": бывшая советница Трампа объяснила, почему он оказывает давление на Зеленского, и вспомнила о громком обещании. Видео

Американский лидер Дональд Трамп хочет заставить Украину капитулировать, поскольку не может признать, что не сдержал собственное обещание завершить войну за 24 часа. Вместо этого он перекладывает ответственность на президента Украины Владимира Зеленского, который не соглашается на такие условия.

Об этом заявила бывшая советница президента США по вопросам России Фиона Хилл в видео, опубликованном на странице лорда-спикера Палаты лордов Великобритании Майкла Брюса Форсайта в соцсети X. По её словам, глава Белого дома оказался в неловком положении из-за своего громкого обещания уладить всё за сутки.

"Он не может винить себя, это точно. И он не может винить Путина, потому что считает его равным себе. Но он может винить Зеленского, ведь тот не капитулировал", — пояснила бывшая советница Трампа.

Она заявила, что американский лидер стремится не просто к договоренностям, а именно к капитуляции Украины. Более того, по словам Хилл, он хочет, чтобы к давлению на Зеленского присоединились европейские страны и заставили украинского президента согласиться на такие условия.

В то же время Хилл подчеркнула, что Украина не является чьей-то собственностью, которой можно распоряжаться по своему усмотрению. Она не принадлежит Путину, Зеленский также не может торговать её будущим. Украинский президент, по её словам, это хорошо понимает.

Хилл подчеркнула, что речь идет прежде всего о праве украинцев самим определять свою идентичность и решать, каким будет их будущее.

"Вся эта война — о украинцах, которые хотят сами определять, кем они являются, и иметь право решать свое будущее. Это не право Путина или кого-либо другого. И уж точно не Дональда Трампа — отдавать его", — подытожила она.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Трамп заявил, что Зеленский должен сам стремиться к достижению договоренностей о завершении войны. Американский президент объяснил свою позицию значительными расходами США и европейских стран на поддержку Украины и предупредил, что без соглашения ситуация может ухудшиться.

Говоря о ситуации на фронте, президент США назвал Россию "большой машиной", которая продолжает продвигаться вперед, и подчеркнул ее преимущество в человеческих ресурсах. По его мнению, если договоренности не будут достигнуты, положение Украины "может стать еще хуже".

Ранее OBOZ.UA также писал, что, по словам Трампа, полномасштабная война России против Украины могла бы завершиться за один день, если бы российский генерал не допустил ошибки во время наступления на Киев. По его версии, российская танковая колонна свернула с бетонной дороги на сельскохозяйственные угодья и застряла в грязи.