Вучич высказал прогноз о том, при каких условиях возможно мирное соглашение между Украиной и Россией, и упомянул Трампа

Президент Сербии Александар Вучич считает, что мирное соглашение между Украиной и Россией станет возможным, когда одна из сторон получит значительное преимущество. Он предполагает, что за стол переговоров в конечном итоге сядут Владимир Зеленский и Владимир Путин.

Вучич также выразил надежду, что президент США Дональд Трамп будет уделять больше времени вопросу прекращения войны. Об этом он рассказал в интервью телеведущей Ксении Собчак.

Вучич объяснил, почему Зеленскому сложно пойти на уступки

Вучич рассказал, что разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским семь-восемь раз. По его словам, главное впечатление от этих контактов — украинский лидер стремится к европейскому будущему для своей страны.

"Я не думаю, что он неразумен и не знает, что делает. Я думаю, он знает, но, по-моему, ожидал большей поддержки", — сказал Вучич.

Во время беседы Собчак спросила, означает ли это, что продолжать войну для Зеленского рационально. В ответ сербский президент подчеркнул сложность положения украинского лидера.

"А что, по-вашему, он должен был сделать? Как ему выйти и сказать: „Вот вы сражались, ребята. Сейчас мы сдаемся и отдаем Донбасс"? ... Я чувствую, что лично он [Зеленский] думает о судьбе Украины, о своём народе. Я понимаю его положение, и это очень тяжёлое положение", – ответил Вучич.

Почему, по мнению Вучича, Путину также сложно отказаться от заявленных целей

Подобные ограничения Вучич видит и со стороны России. По его предположению, Владимир Путин публично заявил об определённых целях, поэтому теперь ему сложно от них отказаться.

"Путин не может отказаться от того, что обещал. И как Путин выйдет и скажет: "Извините, Донецк и Луганск — не Россия"? Это невозможно для Путина и для любого, кто завтра придет к власти в России", — заявил сербский лидер.

Вучич считает, что именно поэтому для достижения реального мирного соглашения одна из сторон должна получить значительное преимущество. В то же время он не уточнил, о каком именно преимуществе идет речь.

"Я думаю, что за стол все-таки сядут именно Путин и Зеленский, но кто-то из них на тот момент будет иметь значительное преимущество", — прогнозирует Вучич.

Вучич надеется на более активную роль Трампа

Сербский президент выразил надежду, что Дональд Трамп сможет уделять вопросу завершения войны больше времени, а Соединенные Штаты будут более активно участвовать в достижении мира.

Во время интервью Собчак также спросила Вучича, приходится ли ему подстраиваться под американского президента. Сербский лидер ответил, что не во всём соглашался с Трампом, и привёл пример разговора о Китае.

"Трамп спросил меня: „У тебя тоже проблемы с китайцами, как и у всех нас?" Я говорю: „Нет, у меня никаких проблем с китайцами". Он говорит: „Это невозможно". Я говорю: „Возможно, вообще никаких проблем с ними нет"", – рассказал Вучич.

Что Вучич сказал о стиле переговоров Трампа

Сербский президент охарактеризовал Трампа как человека, которому нравится договариваться, в частности, по принципам, характерным для бизнеса.

"Он, конечно же, очень привлекательный и интересный человек. Он дилмейкер, тот, кого мы можем так назвать. Он хотел бы достичь каких-то договоренностей, как в бизнесе. И это следует уважать", – сказал Вучич.

Ранее Зеленский заявил, что украинцы готовы продолжать работать ради справедливого мира. Однако сейчас всё сводится к тому, что российский диктатор Владимир Путин отказывается завершить начатую им войну. В то же время американская сторона принимает в отношении Украины решения, которые "трудно объяснить".