Вступление Украины в ЕС: стала известна дата открытия новых кластеров

Европейский Союз уже через две недели, 13 октября, может сделать новый шаг в процессе собственного расширения и открыть для Украины новые переговорные кластеры в рамках процесса вступления нашей страны в ЕС. Также новые кластеры могут быть открыты для Молдовы.

Об этом 2 октября сообщил редактор Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Йозвяк. По его словам, это пока что потенциальная возможность, однако она выглядит как "супервторник".

Супервторник

"Потенциально это выглядит как еще один "супервторник" расширения ЕС 13 октября, если все пройдет гладко", – отметил Рикард Йозвяк.

Он уточнил, что в этот день для Украины планируется открытие сразу двух переговорных кластеров. Также два кластера могут быть открыты для Молдовы. В то же время Черногория, по информации журналиста, может закрыть три переговорных раздела, а Албания – один.

"Я рад за Украину, ведь они уже так много пожертвовали. Надеюсь, эта ужасная война закончится, и у нас наступит прочный мир, и Украина сможет восстановиться и интегрироваться в ЕС", – комментируют люди сообщение редактора "Радио Свобода".

Сообщение Йозвяка в сети. Источник: скриншот

И таких комментариев подавляющее большинство.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, в ЕС и, в частности, в Еврокомиссии разрабатывают "дорожные карты" для вступления Украины, Молдовы, Албании и Черногории, которые должны предусматривать четкий пошаговый путь к членству в блоке. Также для этих стран планируется определить ориентировочные сроки завершения переговоров при условии проведения необходимых реформ.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен еще в начале сентября заявила о целевой поддержке стран-кандидатов, достигших наибольшего прогресса.

На данном этапе Украина и ЕС начали переговоры по кластеру "Основы", который стал первым тематическим блоком в процессе вступления нашего государства в Евросоюз. Он охватывает вопросы верховенства права, основополагающих прав и свобод, демократических институтов, реформы государственного управления и экономических критериев.