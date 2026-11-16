Вступление Украины в ЕС не должен обсуждаться с Россией, – Кубилюс

Вопрос вступления Украины в Европейский Союз не должен быть частью мирных переговоров с Россией. ЕС должен продемонстрировать Кремлю, что продолжение войны не сможет остановить европейскую интеграцию Украины и дальнейшее расширение блока.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс во время форума по расширению ЕС в Брюсселе в понедельник, 16 ноября, сообщает DW. По его убеждению, Москва не должна иметь возможности влиять на решения о принятии новых государств в Евросоюз.

Кубилюс объяснил, почему расширение ЕС нельзя обсуждать с Россией

Отвечая на вопрос о том, стоит ли сделать расширение Евросоюза одной из ключевых тем переговоров о завершении войны в Украине, Кубилюс подчеркнул, что этот вопрос не должен зависеть от позиции Кремля.

"Эта тема не должна быть частью переговоров. Расширение необходимо осуществить, чтобы убедить Путина", – заявил еврокомиссар.

По мнению Кубилюса, российский диктатор Владимир Путин начал войну против Украины, поскольку опасался, что успешное развитие соседних государств может заставить россиян задуматься об альтернативе его политическому курсу.

Еврокомиссар считает, что неизменность планов ЕС по приему новых членов даже в условиях продолжения боевых действий может стать дополнительным аргументом для Москвы в пользу прекращения войны.

Он также отметил, что сроки евроинтеграции могут различаться для каждой страны. В то же время Россия не должна получить никаких механизмов для блокирования этого процесса.

Еврокомиссар по вопросам обо... Источник: Getty Развернуть

В Еврокомиссии оценили перспективы вступления Украины в ЕС

Между тем еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос во время брифинга на форуме заявила, что пока нет определенности относительно возможной роли расширения ЕС в будущем мирном соглашении.

По ее словам, сейчас Европейская комиссия сосредоточена на постепенной интеграции Украины в Евросоюз. Важной задачей остается помощь Киеву в формировании необходимой правовой базы для послевоенного восстановления страны.

Кроме того, отвечая на вопросы журналистов DW, Кос выразила оптимизм относительно возможности открытия в декабре двух переговорных кластеров, которые остаются неоткрытыми, в процессе вступления Украины и Молдовы в Европейский Союз.

Напомним, Украина выполнила все технические условия для открытия переговорных кластеров по вступлению в ЕС. В Киеве рассчитывали начать переговоры по второму и третьему кластерам в октябре, а остальные открыть до конца 2026 года.

Как писал OBOZ.UA, Венгрия сняла вето на переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз. Это открыло возможность для дальнейшего продвижения переговорного процесса, в частности по кластерам 2 и 3.