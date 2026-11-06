Блог | Все обширные схемы и потоки всегда приводили в СБУ. Сейчас никакой реформы не будет

После новых пленок можно было бы сказать много очевидных вещей. О том, что бизнес десятилетиями больше боялся сотрудников СБУ и ментов (не полицейских), чем бандитов. От последних иногда спасало государство, от этих – нет. О том, что все крупные схемы и потоки всегда вели в СБУ или оставляли там след. И о том, что вместо того, чтобы реформировать и ограничить влияние Службы, как следовало сделать, ее лишь усилили, спрятав все дерьмо за спинами тех, кто действительно воюет. И сейчас никакой реформы не будет.

Пока ничего не скажу о доказательствах НАБУ и перспективах дела, но охрана детективам и их семьям очень бы не помешала. В Службе есть страшные люди, и все хоть как-то причастные это хорошо знают. И молчат.