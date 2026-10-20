"Все сводится к отказу Путина прекратить эту войну": Зеленский заявил, что решения США по Украине трудно объяснить
Президент Владимир Зеленский.
Источник: Офис президента
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы готовы продолжать работать ради справедливого мира. Однако сейчас все сводится к тому, что российский диктатор Владимир Путин отказывается завершить начатую им войну.
В то же время американская сторона принимает в отношении Украины решения, которые "трудно объяснить". Об этом Зеленский сказал во время онлайн-встречи с делегацией Конгресса США.
Речь идет о решениях по ограничению скорости работы сервисов Starlink и Starshield в Украине, которые негативно влияют на нашу логистику, нанесение ударов по врагу и способность защищаться от российских атак.
Также это касается решений США относительно нашей противовоздушной обороны, особенно ракет для системы Patriot, и санкций против страны-агрессора России.
"Все это свидетельствует о том, что было принято какое-то политическое решение о замедлении нашей поддержки", – сказал Зеленский.
Напомним: 19 октября Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с двухпартийной делегацией обеих палат Конгресса США – Сената и Палаты представителей. Он проинформировал законодателей о последствиях российских обстрелов и о том, как обстоят дела с обменом разведывательной информацией и работой Starlink в Украине. Глава государства рассказал американцам и о ситуации на фронте.
Глава государства отметил, что атаки России стали более жестокими и подлыми. При этом Украина не получила от партнеров ни одного предупреждения о первой волне баллистических обстрелов прошлой ночью.
Наша страна до сих пор сталкивается с ограничением скорости работы сервисов Starlink и Starshield на различных участках фронта. Это подрывает фронтовую логистику, украинские мидлстрайки и способность защищаться от "Шахедов", особенно реактивных.
Как сообщал OBOZ.UA, в Кремле заявили, что окончательное урегулирование войны России против Украины невозможно без участия представителя Киева, готового взять на себя ответственность. В то же время там высоко оценили миротворческие усилия США.