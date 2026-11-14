"Она у нас уже есть": Мерц заявил, что у Европы нет необходимости говорить с РФ об архитектуре безопасности

Европейские лидеры определили представителей для будущих переговоров по Украине и отвергли необходимость обсуждать с Москвой новую систему безопасности на континенте. Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что такая архитектура уже существует, а главным приоритетом должно оставаться прекращение войны.

На саммите в Дублине лидеры Евросоюза договорились, что Европу на будущих переговорах будут представлять Великобритания, Франция, Германия, Италия, Польша и институты ЕС. Об этом сообщает AFP. В то же время Россия пока не подтвердила готовность допустить европейских представителей к переговорному процессу.

Единая позиция Европы

Председатель Европейского совета Антониу Кошта, который председательствовал на встрече европейских лидеров в Дублине, заявил, что Европа должна выступать единым голосом по вопросам, которые будут определять будущее Украины и безопасность континента.

"Европа должна говорить одним четким и единым голосом во всех дискуссиях, которые формируют будущее Украины и безопасность нашего континента", – подчеркнул Кошта.

В то же время вопрос представительства – лишь часть будущих переговоров. Европейским лидерам также нужно определиться, какие именно темы они готовы обсуждать с Кремлем.

Россия настаивает на пересмотре общей системы европейской безопасности. В частности, Москва стремится вернуться к своим давним требованиям о сокращении присутствия НАТО.

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер, который также является его зятем, заявил, что участие Европы в переговорах позволит обсудить более широкие вопросы послевоенного устройства европейской безопасности.

Однако Мерц не согласился с таким подходом.

"Россия хочет говорить о вопросах европейской архитектуры безопасности. Нам не нужно это обсуждать, она уже существует", – заявил немецкий канцлер.

Сначала прекращение огня

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что главная цель переговоров – завершение войны и достижение мира для Украины.

По ее словам, путь к миру не будет легким, однако Европа и впредь будет оставаться единой в поддержке Украины.

Схожую позицию выразила и глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Она предостерегла от того, чтобы во время переговоров Европа не попала в ловушку российских требований о пересмотре системы безопасности.

"Если мы начнем говорить о том, чего Россия требует в отношении архитектуры безопасности, то фактически попадем в ловушки, которые она нам расставляет. Это отвлечет внимание от главного", – сказала Каллас.

Она подчеркнула, что первым шагом должно стать прекращение огня. Только после этого можно переходить к другим вопросам.

Позиция Кремля

Несмотря на дипломатические контакты, которые на этой неделе проходили в Абу-Даби, Москве и Дублине, пока мало признаков приближения мира.

В Кремле после заявлений американских представителей о якобы согласии Путина на участие Европы в переговорах дали понять, что сначала хотят оценить "реальные намерения" европейских стран и их готовность присоединиться к процессу.

Во время встречи с американскими представителями в четверг Путин также дал понять, что Москва не собирается отказываться от своих жестких требований по завершению почти пятилетней войны.

Тем временем Россия продолжает массированные обстрелы Украины. Страна готовится к сложной зиме на фоне затяжной войны и российских атак.

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин также выразил сомнение в серьезности намерений Москвы.

"Мы пока не видим никаких признаков того, что Россия серьезно настроена на мир", – заявил он.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас предостерегла от обсуждения российских требований относительно новой архитектуры безопасности. По ее словам, такие дискуссии могут отвлечь внимание от главного – отсутствия перемирия и продолжающейся войны против Украины. Каллас подчеркнула, что в войне есть четкий агрессор и жертва.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц призвал президента США Трампа согласовывать действия с европейскими союзниками и Украиной накануне запланированной встречи с российским диктатором Путиным. Он выразил опасение, что переговоры американского и российского лидеров в Китае могут повторить сценарий встречи на Аляске в августе 2025 года.