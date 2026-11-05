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Власть проваливает вступление Украины в ЕС: какие претензии выдвинула Еврокомиссия
Иллюстративное фото. Украина – ЕС.
Источник: Еврокомиссия / ec.europa.eu
Вчерашний день напоминал информационный шторм, и одна важная для Украины новость в нем затерялась... во тьме и холоде...
Далее текст на языке оригинала.
Під вечір було опубліковано щорічний звіт Єврокомісії щодо розширення ЄС.
Чому це важливо? Бо Єврокомісія фіксує системні проблеми в Україні: шлях до ЄС вимагає реальних реформ, а не політичного тиску.
Звіт Європейської Комісії щодо прогресу України на шляху до ЄС містить не лише захоплення мужністю українців, а й жорстку критику дій влади. Головний висновок: без дотримання Копенгагенських критеріїв – демократії, верховенства права та спроможності управління – повноцінне членство в ЄС неможливе.
Ключові зауваження Єврокомісії:
* Нехтування верховенством права та позасудові рішення: ЄК констатує обмежений прогрес судової реформи та затримки виконання Дорожньої карти. На тлі закликів європейських партнерів забезпечити незалежність правосуддя, практика використання позасудових інструментів і тиску – зокрема застосування санкцій проти Петра Порошенка без належного судового розгляду та доведення вини в суді – викликає серйозний підрив довіри до системи судочинства. Вибірковість правосуддя несумісна зі стандартами ЄС.
* Тиск на антикорупційні органи: Попри результативність НАБУ та САП, тривають спроби втручання в їхню діяльність та підслідність з боку інших силових структур.
* Гальмування реформ та якість законів: Понад половина пріоритетних антикорупційних реформ (перезавантаження ДБР, прозорі конкурси в ОГП) затягуються.
* Проблеми з демократією та медіа: Відсутні ініціативи щодо захисту прав парламентської опозиції. На тлі недофінансування "Суспільного" влада продовжує витрачати близько 1,5 млрд грн на телемарафон "Єдині новини", попри падіння довіри громадян.
* Непрозорі закупівлі: У 70,6% торгів бере участь лише один учасник, а Держаудитслужба виявляє порушення у 63% перевірених закупівель.
І ще багато іншого (посилання на текст).
Ще раз про те чому це важиво:
Вступ до ЄС – це тепер не лише про стандарти життя, а й про гарантії безпеки України, причому передусім. Але для цього влада має припинити політичні переслідування, повернутися до консенсусного прийняття рішень і забезпечити реальну незалежність судів та антикорупційних інституцій.
Цим не можна нехтувати аж ніяк.
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