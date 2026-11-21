Власть планирует помешать законному рассмотрению санкционного дела в Большой Палате Верховного Суда, – Порошенко

Власть планирует помешать законному рассмотрению в Большой Палате Верховного Суда иска об отмене санкций против пятого президента, народного избранника и лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко. Заседание запланировано на 24 ноября.

Об этом сообщил сам Петр Порошенко. Бывший президент призвал действующую власть "рассмотреть это дело законно и как можно скорее".

По словам лидера "Европейской солидарности", власть давит на судебную ветвь с тем, чтобы проводить рассмотрение дела в закрытом режиме.

"Только что стало известно, что 24 ноября власть хочет помешать законному рассмотрению Большой Палатой Верховного Суда моего иска об отмене незаконных, антиконституционных, внесудебных, политически мотивированных санкций против меня как лидера оппозиции и пятого президента Украины. Как? Сославшись на то, что в деле якобы есть информация с грифом ДСК – "для служебного пользования". Мол, из-за этого дело нельзя рассматривать в присутствии многочисленных представителей посольств. А этот процесс вызвал чрезвычайно высокий интерес и мировых СМИ, и дипломатов", – сообщил Петр Порошенко.

Он напомнил, что это дело "тянут уже почти два года", несмотря на то, что по закону его должны были рассмотреть за два месяца.

"А по поводу вмешательства в работу Верховного Суда уже есть решение Высшего антикоррупционного суда. Он обязал открыть уголовное производство против заместителя главы Офиса Президента и одного из руководителей судебной ветви власти. Нельзя одной рукой воровать, а другой – бороться с коррупцией. Нельзя одной рукой давить на оппозицию, нарушать права человека, вмешиваться в работу Верховного Суда, а другой – рассказывать, что мы утверждаем фундаментальные принципы: верховенство права, независимость судей, защиту прав человека и СМИ. И просить: пустите нас, пожалуйста, в ЕС и НАТО. С такими принципами и такими критериями дорога в ЕС и НАТО для вас, власть, будет закрыта", – подчеркнул народный избранник.

Пятый президент призвал власть "наконец рассмотреть это дело, законно и как можно скорее" и "позволить суду принять обоснованное, объективное решение". В противном случае Петр Порошенко будет вынужден обратиться в Европейский суд по правам человека.

Как известно, рассмотрение иска Петра Порошенко против Владимира Зеленского об отмене санкций затянулось более чем на год. Предыдущее решение судей Кассационного административного суда было принято под политическим давлением. Защита экс-президента утверждает, что мотивировочная часть решения об отказе отменить санкции "частично засекречена", хотя "в ней нет ничего, что не было обнародовано ранее".

Соответственно, адвокаты Петра Порошенко настаивают: рассмотрение дела в Большой Палате Верховного Суда должно проходить в открытом режиме, чтобы "общество убедилось в полном произволе власти".