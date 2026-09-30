"Война идет на европейской территории": Вадефуль призвал не допустить монополии США на мирные переговоры с Украиной и РФ

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Европа должна участвовать в переговорах о прекращении войны России против Украины. Об этом он сказал 29 сентября в Страсбурге, отвечая на вопросы депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Вадефуль призвал не допустить, чтобы США имели монополию на проведение таких переговоров, сообщает Deutsche Welle. Он подчеркнул, что любые договоренности о прекращении войны должны, прежде всего, получить одобрение Украины.

Отношения с РФ

Немецкий министр заявил, что в будущем Европа может выстроить хорошие отношения с Россией. В то же время, по его словам, сейчас главной проблемой является не Россия или российский народ, а нынешний российский режим, который развязал и продолжает вести агрессивную войну против Украины.

"У нас нет никаких претензий к самой России или к российскому народу. У нас есть серьезная проблема с нынешним российским режимом, который развязал и ведет эту незаконную агрессивную войну", — сказал Вадефуль.

По его словам, в настоящее время и, вероятно, в ближайшем будущем европейская безопасность должна строиться не вместе с Россией, а против неё. В то же время европейским странам уже сейчас необходимо определять будущий формат отношений с РФ.

Вадефуль также заявил, что есть признаки возможного начала переговоров в ближайшее время. Именно поэтому, по его мнению, Европа должна быть непосредственно вовлечена в этот процесс.

Поддержка Украины

Министр отметил, что в настоящее время Россия не демонстрирует признаков готовности начать переговоры о прекращении войны. Поэтому европейские партнеры намерены продолжать политическую, военную и экономическую поддержку Украины, особенно в преддверии зимы.

Отдельно Вадефуль подчеркнул необходимость укрепления украинной противовоздушной обороны. По его словам, федеральное правительство Германии постоянно ищет возможности для обеспечения Украины системами ПВО.

В то же время министр признал, что многие государства, в частности Германия, уже достигли предела своих возможностей по оказанию военной помощи без ущерба для собственной безопасности.

Во время пребывания в Нью-Йорке на заседании Генеральной Ассамблеи ООН Вадефуль провел переговоры с коллегами из стран Европы и Азии. Он выразил уверенность, что как минимум еще две страны в ближайшее время объявят о поставках вооружений Украине.

"Мы должны действовать совместно и сделать все возможное, чтобы эта ужасная война, уносящая бесчисленное количество жизней с обеих сторон, как можно скорее завершилась", — заявил глава МИД Германии.

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