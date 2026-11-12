Блог | Война, переговоры и безопасность Европы: стратегические последствия российской агрессии против Украины

Вопрос прекращения войны остается главным пунктом повестки дня на пятом году полномасштабной российской агрессии против Украины. Хотя Москва согласилась на проведение мирных переговоров в Абу-Даби, она не демонстрирует готовности предпринимать реальные шаги для достижения договоренностей. Такая позиция во многом стала возможной благодаря политике американской администрации на протяжении последних полутора лет.

Финансовая помощь Украине со стороны США фактически прекращена. В последнее время возникли также проблемы с передачей украинской стороне разведывательной информации и использованием средств спутниковой связи Starlink и Starshield. Таким образом, Вашингтон продемонстрировал готовность ограничивать различные формы поддержки Украины, если Киев не согласится на уступки, которых требует Кремль.

Кроме того, Украина оказалась в особенно сложном положении из-за нехватки средств противоракетной обороны. Белый дом отказал Киеву в дополнительных поставках ракет-перехватчиков для систем Patriot, а Министерство обороны США в настоящее время задерживает их передачу даже в рамках закупок, профинансированных европейскими партнерами. Официальным объяснением служит неопределенность ситуации в Персидском заливе, хотя соответствующие средства уже поступили на американские счета.

В последние месяцы Владимир Путин активно использует сложившуюся ситуацию, систематически нанося удары по критически важной энергетической инфраструктуре Украины. Под атаками оказываются теплоэлектростанции, объекты передачи электроэнергии, системы теплоснабжения и другие элементы энергетической инфраструктуры.

В ночь на субботу Россия вновь атаковала Украину, применив 36 баллистических и гиперзвуковых ракет, а также 172 ударных беспилотника различных типов, 137 из которых были реактивными. Основными направлениями удара стали Киев и Киевская область. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 149 беспилотников, в том числе 117 реактивных. В распоряжении Украины находилось всего несколько противобаллистических ракет Patriot, которые и были использованы. В результате удалось уничтожить лишь четыре российские баллистические ракеты.

В Киевской области под удар попали подстанции, обеспечивающие передачу электроэнергии от Ровенской и Хмельницкой АЭС в Киев и центральные регионы страны. Повреждения также получили подстанции еще в 12 областях Украины. Повреждения объектов в непосредственной близости от атомных электростанций создают серьезную ядерную и экологическую угрозу. Фактически Россия действует таким образом, чтобы Украина в целях безопасности была вынуждена самостоятельно остановить работу этих двух АЭС. В таком случае возникает вопрос и относительно российских атомных электростанций. Украина, в отличие от России, их не атаковала. Но почему Кремль считает, что может действовать в одностороннем порядке?

Стратегическая цель Москвы заключается в том, чтобы лишить крупные украинские города водоснабжения, электроэнергии, отопления и канализации, фактически превратив их в подобие Мариуполя весной 2022 года. Систематические удары по критически важной гражданской инфраструктуре имеют признаки военных преступлений и могут квалифицироваться как преступления против человечности. Десятки миллионов украинцев оказываются под угрозой потери базовых условий для жизни в крупных городах. При этом возможности Украины по защите населения остаются ограниченными из-за нехватки средств противоракетной обороны, в частности ракет-перехватчиков для систем Patriot.

На фронте, несмотря на значительные людские и материальные потери, Россия не демонстрирует стратегического перелома в свою пользу. По официальным оценкам, на отдельных участках украинские силы возвращают больше территорий, чем противник способен захватить.

По официальным украинским оценкам, совокупные потери российских войск с начала полномасштабного вторжения составляют 1 609 500 человек. Среди уничтоженной и поврежденной российской военной техники – 38 100 танков и боевых бронированных машин, 52 100 артиллерийских систем, 2 260 реактивных систем залпового огня, 1 750 средств противовоздушной обороны, 453 боевых самолета, 600 000 оперативно-тактических беспилотников, 5 200 крылатых ракет, 35 боевых кораблей и две подводные лодки.

Президент США Дональд Трамп заявляет, что война в Украине – не его война. Однако масштабы российских военных потерь и накопленный боевой потенциал российской армии имеют непосредственное значение для безопасности всей Европы. Если бы силы и ресурсы, которые Россия задействовала против Украины, были направлены против государств Западной Европы, последствия для европейской системы обороны могли бы оказаться катастрофическими. В таком случае к противостоянию неизбежно были бы привлечены и американские воинские контингенты, размещенные в Европе. Европейским странам пришлось бы тратить на непосредственную войну с Россией во много раз больше средств, чем они за все эти годы предоставили Украине. К этому следует добавить колоссальный ущерб от российских разрушений.

За годы полномасштабной войны украинские военные уничтожили сотни тысяч российских беспилотников. В то же время проникновение российских дронов в воздушное пространство Польши продемонстрировало уязвимость европейской системы противовоздушной обороны. Во время одного из таких инцидентов были задействованы силы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, в частности истребители F-35, а также польские средства ПВО, включая самолеты F-16 и систему Patriot. Однако из 20 российских беспилотников, пересекших польскую границу, за восемь часов противостояния удалось уничтожить лишь пять.

Другой инцидент, связанный с проникновением российской крылатой ракеты в воздушное пространство Польши, также продемонстрировал существующие пробелы в системе противовоздушной обороны страны. По имеющейся информации, ракета пролетела значительное расстояние вглубь польской территории, не будучи своевременно перехваченной. Подобные случаи свидетельствуют о том, что Россия способна проверять готовность НАТО к реагированию, используя провокации и нарушения воздушного пространства стран-союзников. Для сравнения: Украина уже уничтожила около 5 200 российских крылатых ракет. Это свидетельствует о значительном опыте украинской противовоздушной обороны, приобретенном в реальных боевых условиях.

Президент США регулярно упоминает якобы предоставленные Украине 350 млрд долларов и утверждает, что Соединенные Штаты ничего не получили взамен. Однако фактический объем американской помощи, согласно другим оценкам, значительно меньше и составляет около 150 млрд долларов. При этом стратегическая выгода США заключается в том, что Украина сдерживает российскую военную экспансию и не позволяет перенести войну на территорию других европейских государств. Даже те политические силы, которые ранее допускали возможность удовлетворения территориальных претензий Кремля за счет Украины, постепенно осознают, что Путин не ограничится уже захваченными территориями.

Европа и США пока не обладают достаточной готовностью к масштабному военному противостоянию с Россией. Показательным примером является американская военная кампания в Афганистане в 2001–2021 годах, на которую Соединенные Штаты потратили колоссальную сумму – один триллион долларов, но в конечном итоге так и не смогли одержать победу над движением "Талибан". Если же учитывать сопутствующие расходы и косвенные потери, общая сумма достигает 2,2 трлн долларов. Талибы не располагали ни полноценной авиацией, ни военно-морскими силами, ни современным ракетным арсеналом. Панический вывод американских войск в 2021 году привел к стремительному краху поддерживаемого Вашингтоном афганского правительства и его вооруженных сил. Эти события укрепили убежденность Кремля в ограниченной готовности США к длительному вооруженному противостоянию.

Что касается способности Европы отразить возможную российскую военную агрессию, то европейские государства пока не достигли необходимого уровня готовности. В течение последнего года они предприняли ряд шагов для укрепления обороноспособности, однако прекращение войны в Украине на нынешних условиях может создать для них значительные стратегические риски. Европе, возможно, придется столкнуться с российской армией, которая на протяжении пяти лет вела крупнейшую за последние 80 лет войну и адаптировалась к новым технологиям и тактике ведения боевых действий.

Особую обеспокоенность вызывают результаты учений НАТО с участием украинских операторов беспилотников. Во время зимних маневров в Эстонии десять украинских операторов дронов в течение двух часов условно вывели из строя большую часть британской танковой бригады. После этого они потенциально могли продолжить уничтожение других подразделений, в том числе эстонской дивизии. Организаторы учений приняли решение прекратить участие украинской группы, оценив масштаб ее преимущества в условиях моделирования современного поля боя.

Летом во время учений Альянса в Германии 12 украинских операторов беспилотников за несколько часов условно уничтожили танковую бригаду США. При этом американские подразделения не смогли даже своевременно обнаружить позиции, с которых осуществлялись атаки.

Эти примеры демонстрируют серьезный разрыв между опытом украинских военнослужащих, приобретенным в реальных боевых условиях, и подходами, которые до сих пор применяются в отдельных армиях НАТО. Современная война все в большей степени зависит от беспилотных систем, оперативной разведки, скорости обмена информацией и способности противодействовать массированному применению дронов. Соответственно, даже технологически развитые армии Альянса нуждаются в пересмотре традиционных тактических подходов.

Несмотря на попытки Путина сломить моральный дух украинского общества посредством систематических ударов по гражданской инфраструктуре, Украина продолжает искать пути укрепления собственной обороноспособности. Украинское руководство договорилось с Германией о совместном производстве средств противоракетной обороны для перехвата баллистических ракет. Италия приняла решение о передаче значительного пакета ракет для европейской системы противовоздушной обороны SAMP/T, совместно производимой Италией и Францией. Эти ракеты способны перехватывать российские баллистические ракеты. Некоторые европейские государства также согласились передать Украине ракеты для систем Patriot с последующим восполнением собственных запасов после поступления американских поставок Украине. Кроме того, в Конгрессе США обсуждается возможность принятия нового пакета помощи Украине объемом 15 млрд долларов за счет средств, выделенных предыдущей администрацией, но заблокированных после прихода к власти Дональда Трампа.

Украина также работает над развитием собственного производства баллистических и противобаллистических ракет. Если соответствующие программы будут реализованы в запланированные сроки, это может существенно изменить баланс возможностей в противостоянии с Россией. Дополнительные поставки западных крылатых ракет также могли бы расширить возможности Украины по нанесению ударов по военным объектам в глубине территории РФ. При этом российская система противовоздушной и противоракетной обороны имеет неравномерное территориальное покрытие. Значительная часть наиболее эффективных средств сосредоточена вокруг Москвы и в стратегически важных регионах. Это создает потенциальные возможности для поражения объектов военно-промышленного комплекса в других частях России. Украинские беспилотники уже продемонстрировали способность систематически атаковать российские нефтеперерабатывающие предприятия. Вместе с тем их возможности по разрушению крупных промышленных сооружений остаются ограниченными по сравнению с ракетными средствами поражения.

Украине необходимо продержаться в течение следующих трех месяцев, которые могут оказаться особенно сложными с учетом интенсивности российских атак и проблем с поставками средств противовоздушной обороны. Москва продолжает систематически наносить удары по гражданскому населению и критической инфраструктуре, пытаясь компенсировать отсутствие решающих успехов на поле боя террором против мирных жителей.