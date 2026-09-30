География войны изменилась

Российский беспилотник, сбитый истребителями НАТО над Литвой, может показаться всего лишь очередным эпизодом большой войны. Тем более что, по предварительной версии литовских властей, дрон вовсе не собирался атаковать Литву. Он летел в Украину и отклонился от курса. Но именно такие "случайности" лучше всего демонстрируют, как меняется сама география и суть войны, пишет Виталий Портников для Delfi .

Путин начинал эту войну с убеждением, что она останется исключительно украинской проблемой. Россия будет бомбить украинские города, уничтожать украинскую инфраструктуру, захватывать украинские территории, а страны НАТО будут наблюдать за происходящим со стороны и спорить между собой о том, сколько оружия можно передать Киеву, чтобы не спровоцировать Москву.

Но война не знает тех политических границ, которые для нее придумывают в кабинетах.

Российский беспилотник оказывается в воздушном пространстве страны НАТО не впервые. Но впервые его уничтожает не украинская противовоздушная оборона, а итальянский истребитель, выполняющий миссию Североатлантического альянса. Это еще не столкновение России и НАТО. Но это уже ситуация, в которой последствия российской войны непосредственно устраняют вооруженные силы НАТО. И здесь возникает простой вопрос: сколько еще таких эпизодов должно произойти, чтобы европейцы окончательно поняли очевидное? Россия создает больше возможностей для столкновения с НАТО Можно сколько угодно говорить о необходимости избежать эскалации. Можно убеждать себя, что война существует где-то между Харьковом и Донбассом и что главное – не позволить ей приблизиться к границам Европейского союза. Но российские ракеты и беспилотники не обязаны считаться с этой психологической границей. Они могут потерять управление, отклониться от курса, оказаться над территорией соседнего государства. А в какой-то момент может возникнуть ситуация, когда уже невозможно будет с уверенностью сказать, было ли очередное нарушение случайностью или проверкой готовности НАТО защищать собственное пространство.