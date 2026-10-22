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Путин послал Трампа. Война переходит в 2027 год

По логике, он должен был протянуть руку помощи Трампу и пойти на незначительную уступку, но принял решение, де-факто, послать Трампа и назначил переговоры на 10-е числа ноября. То есть уже после объявления результатов выборов. Что это означает?

Далее текст на языке оригинала.

1. Путін робить ставку на знищення української економіки та на розвал фінансової коаліції після березневих виборів у Франції. Тому він не хоче чути зараз про заморозку війни.

2. Схоже, він щиро переконаний, що Трамп нікуди від нього не подінеться. Хоча треба чесно сказати: закон Грема не мав жодного шансу бути реально застосованим. Тут є ще один важливий момент, який він чекав все своє життя: він може прямо послати президента США і йому нічого за це не буде.

3. На жаль, нове переговорне вікно можливостей зʼявиться не раніше ніж весною 2027 року.