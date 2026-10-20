Виткофф и Кушнер могут отправиться в Норвегию на переговоры с Зеленским – Reuters

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Виткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер планируют на этой неделе отправиться в Норвегию для проведения нового раунда переговоров по прекращению войны в Украине. Ожидается, что к встречам присоединится президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом Reuters сообщили трое собеседников, осведомленных о ситуации. По их словам, график пока предварительный и может измениться. Белый дом оперативно не ответил на запрос агентства о комментарии.

Напряженность между Киевом и Вашингтоном

Возможные переговоры проходят на фоне усиления напряженности в отношениях между Украиной и США. В последние дни Зеленский заявлял, что из-за решения американской стороны была ограничена скорость работы спутниковой системы Starshield, а также сокращен обмен разведывательной информацией.

Американские чиновники опровергли оба утверждения. В то же время вопрос работы спутниковой связи имеет значение для украинских военных, которые используют эту систему во время боевых действий.

Ограничения Starshield

Starshield производит компания SpaceX, которой руководит Илон Маск. Украина использует систему для связи на поле боя и управления беспилотниками. Контракт с SpaceX заключило Министерство обороны США, которое при этом разрешает Украине пользоваться системой.

Украинские чиновники заявляли, что ограничения скорости Starshield привели к гибели мирных жителей, поскольку военные не смогли перехватить российские удары. На прошлой неделе Reuters сообщило, что распоряжение об ограничении работы системы поступило из Белого дома.

Сам Илон Маск на прошлой неделе написал в соцсети X, что Starshield принадлежит правительству США и находится под его контролем. По его словам, любые ограничения скорости или использования системы определяют американские военные или президент США.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп возмущен атаками Украины на российские НПЗ. Он заявил, что именно эти удары якобы являются причиной роста мировых цен на нефть, и это — их единственный результат.

Как писал OBOZ.UA, в Сенате США требуют расследовать деятельность главы Пентагона Хегсета из-за ограничений Starlink для Украины

Также сообщалось, что США хотят разморозить часть активов России и взять их под свой контроль.