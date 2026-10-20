Виткофф прибыл в Норвегию на переговоры с Зеленским: что известно

20 октября специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф прибыл в столицу Норвегии Осло для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они планируют обсудить ситуацию в Украине и подготовить мирное предложение, которое можно будет представить России.

Об этом сообщило издание NRK. Между тем другой специальный посланник Джаред Кушнер присоединится к встрече в режиме онлайн.

Что известно

Отмечается, что именно Зеленский обратился к Норвегии и Финляндии с просьбой организовать встречу с Соединёнными Штатами.

Президент Украины также прибыл в Норвегию. Он проведет переговоры с президентом Финляндии Александром Стуббом, спецпосланцем американского лидера Стивом Виткоффом и будет принят на аудиенции у короля Хокона VIII.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Штере отметил, что переговоры запланированы на несколько дней.

– Президент Зеленский попросил нас организовать встречу, на которой он проведет брифинг для нас, президента Финляндии и меня. А затем к нам также присоединятся американские переговорщики, – сказал Штере.

Отмечается, что нынешняя цель переговоров — подготовка мирного предложения, которое можно будет представить стране-агрессору России.

Он добавил, что их общей целью является то, чтобы эта война могла закончиться дипломатическим путем и чтобы мог быть установлен прочный и справедливый мир.

Между тем другой специальный посланник США, Джаред Кушнер, примет участие во встрече в онлайн-формате.

По данным издания Axios, на встрече также ожидается присутствие представителей Великобритании, Франции, Германии, Польши, ЕС и НАТО, однако это пока не подтверждено.

Американский эксперт Гилмар Мьёльде считает, что переговоры между Украиной и США проходят в критический момент.

В последнее время отношения между Зеленским и Трампом становятся все более напряженными.

– Крайне важно спасти отношения между Трампом и Зеленским, чтобы Украина продолжала получать оружие и разведывательную поддержку от Соединенных Штатов, – отметил эксперт.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что во вторник, 20 октября, президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Норвегию. Там у главы государства запланированы важные встречи.