Уиткофф представит Путину план частичного прекращения огня: о каких сферах идет речь

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф представит российскому диктатору Владимиру Путину план частичного прекращения огня между Украиной и РФ. Он касается энергетической и продовольственной инфраструктуры.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб во время общения с медиа по итогам встречи в Осло. Речь идет, в частности, о моратории на боевые действия в Черном море. Это необходимо для возобновления украинского и российского экспорта зерна на мировые рынки.

По словам Стубба, эту идею Уиткофф представит российскому руководству уже в среду, 21 октября. Эта встреча состоится в Санкт-Петербурге, в ходе нее представитель американского президента обменяется с россиянами идеями и предложениями европейцев, которые обсуждались в Осло.

Лидер Финляндии отметил, что переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и посланцами Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером были "хорошими и конструктивными". Сторонам удалось найти "элементы мира".

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сообщил, что на встрече с Уиткоффом обсуждались гарантии безопасности и план процветания Украины после войны. Также поднимались вопросы украинских территорий и санкций против РФ, добавил политик, отметив, что был достигнут "хороший прогресс".

Лидеры дополнительно обсудили вопросы безопасности в Европе после завершения российско-украинской войны.

Стубб тем временем напомнил, что мир и посредничество в мирном процессе требуют терпения, и заверил, что европейцы и американцы теперь на одной волне в отношении войны в Украине.

"Ситуация сегодня значительно лучше, чем была на прошлой неделе. Я верю, что процесс вернулся на правильный путь, и мы работаем вместе с нашими европейскими друзьями. Самое важное – какие сообщения получит Стив Уиткофф в Санкт-Петербурге. Сегодня был успешный день, а завтра – новый день. Надеюсь, завтра не будет никаких неудач", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кремле надеются, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в ближайшее время встретится с Владимиром Путиным. Ожидается, что он проинформирует кремлевского диктатора о результатах контактов с представителями Украины и Европейского Союза в Осло.

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, Москва также рассчитывает продолжить обмен мнениями с Вашингтоном по важным вопросам.