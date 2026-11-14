Уиткофф и Кушнер начали подготовку к крупнейшему обмену пленными между Украиной и Россией

Спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер начали работу над проведением крупного обмена пленными между Россией и Украиной. Договоренности о его проведении были достигнуты на этой неделе на трехсторонних переговорах в Абу-Даби.

Об этом сообщила специальный помощник президента США, заместитель секретаря пресс-службы Белого дома Анна Келли. Запланированный обмен она назвала "самым крупным в этой войне".

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