"Он не понимает таких диалогов": Зеленский посоветовал Трампу говорить с Путиным на его языке. Видео

Президент США Дональд Трамп очевидно, имеет какое-то влияние на российского диктатора Владимира Путина. Однако со стороны США недостаточно дипломатического диалога, чтобы склонить Россию к миру, в первую очередь необходимы давление и решительные действия. Ведь также очевидно, что главарь Кремля понимает только такой язык.

Так считает президент Украины Владимир Зеленский. Во время Берлинской конференции по безопасности он посоветовал Трампу говорить с Путиным именно на языке последнего.

Что сказал украинский лидер

"Мне кажется, что президент Трамп имеет влияние на Путина. Но я считаю, что Путин не понимает формата диалога. Этого недостаточно. Он любит давление и решительные шаги. И поэтому он понимает такой же язык. Вот почему иногда нам нужно говорить с ним на его языке", – сказал украинский президент.

Он отметил, что у США достаточно и возможностей, и влияния, чтобы подтолкнуть российского диктатора к дипломатическому урегулированию.

Отдельно Владимир Зеленский выразил надежду, что после выборов в Конгресс США Дональд Трамп уделит больше внимания достижению мира в Украине.

"Я надеюсь, что после выборов президент Трамп сосредоточится на этом – на мире", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, о том, что Украина имеет право отвечать на обстрелы, которые осуществляет государство-агрессор Россия, президент Украины Владимир Зеленский уже высказывался неоднократно. К тому же, наши удары по нефтепереработке противника не влияют на глобальные цены на топливо, в частности на стоимость бензина и дизеля в Соединенных Штатах, как это ранее пытался доказать Трамп.